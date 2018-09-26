Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda Ankara DSİ ile karşılaşan Mamak Belediyesi sahadan 90-89 galibiyetle ayrılarak D grubunu namağlup olarak tamamladı. Başkent derbisinde Neal 27 sayı 7 asist, Lee Jr 21 sayı 10 ribaund ve Efe Beşok 11 sayı kaydederek galibiyette etkin rol oynadı.

Maçın ilk 5 dakikasını Ankara DSİ üç sayı çizgisinden bulduğu sayılarla 14-9 önde tamamlarken, Utku Yücedağ'la reaksiyon gösteren Mamak Belediyesi skora kısa sürede dengeyi getirdi. Son bölümün karşılıklı sayılarla geçildiği ilk çeyrek 25-23 Ankara DSİ üstünlüğü ile tamamladı. İkinci çeyreğe de iyi başlayan Ankara DSİ, bu periyodu da 47-37 önde tamamladı. Üçüncü periyotta dış atışlarla farkı eriten Mamak Belediyesi Basketbol Takımı son çeyreğe 68-63 önde girmeyi başardı. Karşılıklı sayılarla başlayan son periyot ilk üç dakika 71-71 eşitlikle geçildi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı Başkent derbisinin bitimine son 8 saniye kala serbest atışlarla öne geçen yeşil-beyazlılar sahadan 90-89 galibiyetle ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.



3 günde 3 galibiyet

Grupta elde edilen başarının finallerde de devam edeceğine inandığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Takımımız turnuvada 3 gün boyunca üst üste çıktığı maçlarda galibiyet serisi yakalayarak grubunu namağlup tamamladı. Bu da bizim hem fiziken hem de teknik açıdan ne kadar güçlü ve etkili bir takım olduğumuzun en büyük göstergesi oldu. Hedefimiz bu galibiyet serisinin finale kadar devam etmesi" dedi.

Akgül, başarılarından dolayı yeşil-beyazlı basketbolcuları tebrik etti.