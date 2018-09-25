Zeljko Obradovic: “Milli oyuncularımızla gurur duyuyoruz”
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, milli takımlarda forma giyen oyuncularla gurur duyduklarını söyledi.
"Sadece 30 saniyeye takılmamak gerekiyor"
Zadar Turnuvası'nda kenarda oyuncularına sert şekilde uyarılarda bulunmasıyla ilgili sorulan bir soruyu yanıtlayan Zeljko Obradovic, "40 dakika boyunca süren bir oyunda 30 saniyeye takılıyorsanız o halde böyle düşünmeye devam edin. Ben antrenörüm, benim bir iş yapma şeklim var. Bu da benim iş yapma şekillerimden bir tanesiydi" dedi.
Son olarak Türkiye'de yabancı sayısının düşürülmesiyle ilgili konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Bu konuyla alakalı fikir beyan edecek son kişiyim ben. Bazı kararlar veriliyor ve biz de bu kararlara itaat etmek zorundayız" diyerek sözlerini tamamladı.
- 25.9.2018 13:53
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Ünal Karaman savunmaya çare arıyor
Toplam 6
Yorum
omerd belli değilmi orta sahada onazi tek başına, kucka tipli bir oyuncu lazım yanına oda yedekte :) yusuf dökülüyor 11 de
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VAR çözmedi
Toplam 6
Yorum
omerd ben yazacaktım sözlerimize tercüman olmuşsunuz
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Ünal Karaman takımına güveniyor
Toplam 4
Yorum
anladın mı Ü. hoca Ünal hocam gs yı TS yenmedi. hakem yendi. aynı geçen sene olduğu gibi. ts yapınca arkasını döndü gs yapınca cart kırmızı. netice bu işte.
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