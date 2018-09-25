TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Hamza Yerlikaya'ya ziyaret
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya’yı ziyaret etti.
TBF Başkanı Türkoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı Ankara'daki makamında ziyaret ederek yeni görevi için hayırlı olsun dileklerini iletti. TBF CEO'su Ömer Onan'ın da katıldığı ziyarette, Cumhurbaşkanlığı Spordan Sorumlu Başdanışmanlığı görevini birlikte yürüten Türkoğlu ve Yerlikaya, fikir alışverişinde bulundu.
- 25.9.2018 18:29
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Şenol Güneş: Diri Ljajic'ten beklentimi bulamadım
Toplam 11
Yorum
bjk advers OYNATTIĞIN SAÇMA SAPAN FUTBOLDAN SONRA ARTIK AÇIKLAMALARINDA DA SAÇMALAMAYA BAŞLAMIŞSIN ELİNDE LJAJİC VARKEN OĞUZHAN OYNUYOR YA ! HAYRET !
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Fobi yok dert var!
Toplam 2
Yorum
Yasama Fatih Terim yine uçmaya başlayınca futbolcularda ona uyup ayakları yerden kesildi. Akhisarspor'a terim balonunu patlattığı için teşekkürler.
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Beşiktaşlı taraftar Fenerbahçe tribününde
Toplam 8
Yorum
ali sonun bu bir mac , oyun, sen öldürmeye gelen düsman askeri degil
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Hamza Yerlikaya'ya ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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