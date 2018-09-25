TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Hamza Yerlikaya'ya ziyaret – Fotomaç – 25 Eylül 2018
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    25 Eylül 2018, Salı
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    Başkanı 'ndan 'ya ziyaret

    TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Hamza Yerlikaya'ya ziyaret

    Türkiye Basketbol Federasyonu () Başkanı , Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı ’yı ziyaret etti.

    Başkanı Türkoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı 'yı 'daki makamında ziyaret ederek yeni görevi için hayırlı olsun dileklerini iletti. TBF CEO'su 'ın da katıldığı ziyarette, Cumhurbaşkanlığı Spordan Sorumlu Başdanışmanlığı görevini birlikte yürüten Türkoğlu ve Yerlikaya, fikir alışverişinde bulundu.

    1. 25.9.2018 18:29
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