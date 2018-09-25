Baş antrenörlüğünü TOFAŞ, Banvit ve Oyak Renault gibi üst düzey kulüplerin A takımlarının eski oyun kurucusu olan Mustafa Güçyetmez'in yaptığı Güçyetmez Basketbol Akademisi yeni sezon çalışmalarına başladı. 5-8 yaş gurubu ile 9-11 yaş grubu ve üzeri yaş gençlere üst düzey basketbol eğitimi veren Güçyetmez Basketbol Akademisi, çocuk ve gençlere sporcu kültürü ve disiplinini vermenin yanı sıra, doğru beslenme, boş zamanları doğru değerlendirme alanlarında da rehberlik yapıyor.

Güçyetmez Basketbol Akademisi Kurucusu ve Antrenörü Mustafa Güçyetmez, 2018-2019 sezonuna yeni bir heyecanla başladıklarını bildirdi. Faaliyetlerini Çoşkunöz Anadolu Teknik Meslek Lisesi Spor Salonu'nda yürüttüklerini belirten Eski Basketbolcu Mustafa Güçyetmez, "Eğitimlerimiz karma ve ayrı ayrı olarak yaş kategorilerine göre verilmektedir. Çocuklarımıza ve gençlerimize sporcu kültürü ve disiplinini vermenin yanı sıra, onların beslenme alışkanlıklarının gelişim çağında en doğru şekilde edinilmesi, boş zamanlarının doğru değerlendirilmesi konusunda da özenli çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Takım ve gurup çalışmalarının yanı sıra, 8-18 yaş arasında olup kendisini basketbol alanında geliştirmek isteyenlere bireysel basketbol gelişim eğitimleri verdiklerini hatırlatan Mustafa Güçyetmez, yaz döneminin kendileri açısından son derece verimli geçtiğini altyapılarda ve süper liglerde oynayan basketbolculara bireysel eğitimler verdiklerini kaydetti. Sporu ve basketbolu üst seviyede oynamış biri olarak gençlerin beklentilerini karşılamak için çalıştıklarını söyleyen Mustafa Güçyetmez, "Tecrübe ve deneyimlerimi Bursalı gençlerimize aktarmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Altyapı ve süper lig seviyesine kadar geçen yollarda ne tür tecrübeler yaşanabileceğini bilen biri olarak eğitimlerimizi veriyorum. Basketbol seven tüm gençlerimizi Güçyetmez Akademiye davet ediyorum" diye konuştu.

Güçyetmez Basketbol Akedemisi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi ile ilkini bahar döneminde gerçekleştirdiği sokak basketbol turnuvasının ikincisini yapmak için çalışmalara başladığı bildirildi.