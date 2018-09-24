Anadolu Efes'te medya günü düzenlendi – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    'te medya günü düzenlendi

    Anadolu Efes'te medya günü düzenlendi

    Basketbol Takımı, Avrupa Ligi organizasyonu kapsamında yeni sezon öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

    Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen medya günü etkinliğine, lacivert-beyazlı ekibin teknik kadrosu ve oyuncular katıldı.

    Bu sezon ve Tekfen ile birlikte 'yi Avrupa Ligi'nde temsil edecek 'te başantrenör ve basketbolcular, organizasyonda basın mensuplarına özel röportajlar verdi.

    1. 24.9.2018 21:59
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