Anadolu Efes'te medya günü düzenlendi
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi organizasyonu kapsamında yeni sezon öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen medya günü etkinliğine, lacivert-beyazlı ekibin teknik kadrosu ve oyuncular katıldı.
Bu sezon Fenerbahçe ve Darüşşafaka Tekfen ile birlikte Türkiye'yi THY Avrupa Ligi'nde temsil edecek Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman ve basketbolcular, organizasyonda basın mensuplarına özel röportajlar verdi.
- 24.9.2018 21:59
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Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu
Toplam 3
Yorum
CasCan Bu iki hakemi bu maça vermek BJK lıları tahrik ise hiç meraklanmayın Güzel bir maç olacak ve BJK gönülleri feth edecek
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Bu federasyon ve MHK biraz düşünse önceki maçlarda onca olay oldu gereken önlemleri alır ama amaç Beşiktaşı durdurmak olunca
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Merak ediyorum bu Mhk nin başındaki ruhsuzlar ve sahadaki vicdansız hakemler o kadar günahla nasıl yaşıyorlar.
Anadolu Efes'te medya günü düzenlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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