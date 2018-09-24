Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen medya günü etkinliğine, lacivert-beyazlı ekibin teknik kadrosu ve oyuncular katıldı.

Bu sezon Fenerbahçe ve Darüşşafaka Tekfen ile birlikte Türkiye'yi THY Avrupa Ligi'nde temsil edecek Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman ve basketbolcular, organizasyonda basın mensuplarına özel röportajlar verdi.



