Mersin Büyükşehir Belediyesi'nce 3'üncüsü düzenlenen Özgecan Kadınlar Basketbol Turnuvası başladı.
6 takımın yer aldığı turnuvanın açılış töreninde Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Tarsus'ta bindiği minibüsün şoförünce katledilen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın babası Mehmet ile annesi Songül Aslan'a çiçek verdi.
Organizasyonun açılış müsabakasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 79-74 ile geçti. 2'inci maçta ise Adana Basketbol, Kayseri Basketbol'u 72-61 yenerken, günün son karşılaşmasında da Çukurova Basketbol, OGM Ormanspor'u 77-68 mağlup etmeyi başardı.
Organizasyon bugün oynanacak maçlarla devam edecek.
- 23.9.2018 14:04
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Onur Kıvrak: ‘Herhalde yüzüm eskidi’
Toplam 2
Yorum
Omerd Yüzünü bilmem ama sakatlıkları sonra hava topuna çıktığını, gelen topa koştuğunu görmüyoruz. Seyirci olan biteni görüyor
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Yusuf Kasımpaşa’da yok
Toplam 3
Yorum
Omerd Adam sezon başından bu yana yok zaten, kendine oynayan takım oyunundan uzak, Yusuf, A.kadir, sosa aynı anda oynatılmaz.
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Trabzonspor evinde Göztepe'ye kaybetti!
Toplam 6
Yorum
YİĞİT sarmıyor sarmıyor sarmıyor......... sarma diyorum kimse yaprak sarması sarmıyor bu bugünlerde dağılalım beyler gülmekten doyduk:))))))))
Özgecan Kadınlar Basketbol Turnuvası Mersin'de başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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