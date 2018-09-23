Özgecan Kadınlar Basketbol Turnuvası Mersin'de başladı – Fotomaç – 23 Eylül 2018
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    23 Eylül 2018, Pazar
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    Özgecan Kadınlar Turnuvası 'de başladı

    Özgecan Kadınlar <a href="/index/basketbol?id=b3f37d16-6a5b-46d9-86b8-227fff0c7863" class="" rel="tag">Basketbol</a> Turnuvası <a href="/index/mersin?id=48757a2b-5f86-49d8-83de-c58cdb2f0327" class="" rel="tag">Mersin</a>'de başladı

    'nce 3'üncüsü düzenlenen Özgecan Kadınlar Turnuvası başladı.

    6 takımın yer aldığı turnuvanın açılış töreninde Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Tarsus'ta bindiği minibüsün şoförünce katledilen üniversite öğrencisi 'ın babası Mehmet ile annesi Songül Aslan'a çiçek verdi.

    Organizasyonun açılış müsabakasında , Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 79-74 ile geçti. 2'inci maçta ise , Kayseri 'u 72-61 yenerken, günün son karşılaşmasında da Çukurova Basketbol, OGM Ormanspor'u 77-68 mağlup etmeyi başardı.

    Organizasyon bugün oynanacak maçlarla devam edecek.

    1. 23.9.2018 14:04
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