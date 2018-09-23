Ömer Aşık hastalığı nedeniyle bir süre oynayamayacak – Fotomaç – 23 Eylül 2018
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    23 Eylül 2018, Pazar
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    hastalığı nedeniyle bir süre oynayamayacak

    <a href="/index/omer-asik?id=cad0e832-73b3-442d-9581-b4538f22127e" class="" rel="tag">Ömer Aşık</a> hastalığı nedeniyle bir süre oynayamayacak

    Amerikan 'nde () forması giyen milli basketbolcu , hastalığı nedeniyle sahalardan bir süre uzak kalacak.

    'un internet sitesinden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki pivot 'ın meydana gelen eklem iltihabı sebebiyle belirsiz bir süre forma giyemeyeceği bildirildi.

    Açıklamada, tedavisine başlanan milli basketbolcunun iyileşme süreci tamamlandığında sahalara dönüş tarihinin duyurulacağı ifade edildi.

    , daha önce de yaşadığı bir rahatsızlık nedeniyle uzun süre forma giyememişti.

    Kariyeri boyunca normal sezonlarında 471 maça çıkan Ömer Aşık, 5,3 sayı, 7,1 ribaunt ortalamaları yakaladı.

    1. 23.9.2018 18:36
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