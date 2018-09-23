Ömer Aşık hastalığı nedeniyle bir süre oynayamayacak
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Chicago Bulls forması giyen milli basketbolcu Ömer Aşık, hastalığı nedeniyle sahalardan bir süre uzak kalacak.
Açıklamada, tedavisine başlanan milli basketbolcunun iyileşme süreci tamamlandığında sahalara dönüş tarihinin duyurulacağı ifade edildi.
Ömer Aşık, daha önce de yaşadığı bir rahatsızlık nedeniyle uzun süre forma giyememişti.
Kariyeri boyunca NBA normal sezonlarında 471 maça çıkan Ömer Aşık, 5,3 sayı, 7,1 ribaunt ortalamaları yakaladı.
- 23.9.2018 18:36
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Garry Rodrigues havayolları
Toplam 2
Yorum
N0_Name Bruma'yı da satmasaydık lig rakipler için çekilmez olurdu sanırım :) Onyekuro da iyi ama kiralık sonuçta ve satın alamayız çok isterler.
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Bize yakışmadı!
Toplam 5
Yorum
Ankara61 Lig başlamadan söyledim bu takım bu sene kümet düşer diye, başımızı hep eğik gezdiriyorsunuz yazıklar olsun size, yönetimde hocada istifa...
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Bize yakışmadı!
Toplam 5
Yorum
ali saygısızlık etmek istemiyorum size yakışanı söyler misiniz hep aynı masaldan sıkılmadınız mı biz sıkıldık da bırakın bu işleri
Ömer Aşık hastalığı nedeniyle bir süre oynayamayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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