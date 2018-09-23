FIBA Dünya Kupası Elemeleri’ne ilgi yoğundu – Fotomaç – 23 Eylül 2018
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    23 Eylül 2018, Pazar
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    FIBA Elemeleri’ne ilgi yoğundu

    FIBA Dünya Kupası Elemeleri’ne ilgi yoğundu

    2019 FIBA Elemeleri’nde , ilk turda olduğu gibi dünyanın her yerindeki taraftarların gösterdiği büyük ilgiyle başladı. İkinci turun ilk penceresindeki maçlar dolu salonlarda oynanırken, Türkiye’nin Karadağ ile oynadığı ilk maçta Arena’daki biletlerin tamamı satıldı.

    Çin'in ev sahipliği yapacağı 2019 FIBA Basketbol 'na katılacak takımların belirleneceği elemelerde Afrika, Amerika, Asya ve Avrupa kıtalarında ikinci turun ilk penceresindeki müsabakalar oynandı ve dördüncü penceredeki maçlar tamamlandı. Taraftarlar, dördüncü pencerede de salonları doldurarak milli takımlarına büyük destek gösterdiler.

    Türk seyircilerden millilere bir kez daha büyük destek
    Avrupa kıtası elemelerinde dördüncü penceresinde 'da Karadağ'ı 79-69, İsveç'i ise deplasmanda 86-77 mağlup eden A Milli Basketbol Takımı'na Ankara'da ilgi büyüktü.Salonu dolduran Ankaralı taraftarlar maç boyunca millilere tezahüratlarla büyük destek vererek yalnız bırakmadı.

    Dört kıtada da büyük ilgi
    2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası eleme maçları Afrika, Asya, Amerika ve Avrupa kıtalarında yoğun ilgi gördü. Bu kıtalarda yer alan ülkelerin taraftarları da takımlarını yalnız bırakmadı. 'nun evinde Panama'yı 82-73 mağlup ettiği karşılaşmada 9 bin kişilik salonda bütün biletlerin tamamı satılırken, ev sahibi Çin'in Ürdün'ü 88-79 mağlup ettiği maçı 14 binin üzerinde taraftar takip etti. Afrika kıtasında da oynanan maçlara yoğun ilgi görülürken, Tunus ve Nijerya bu zamana kadar bu kıtada oynanan 9 eleme maçında 9 galibiyet alarak namağlup unvanını korudu. Türkiye'nin bulunduğu Avrupa kıtası dahil bütün kıtalarda maçlara gösterilen yoğun ilgi taraftarların milli takım mücadelelerini ne kadar önemsediğinin de göstergesi de oldu.

    6 takım FIBA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı
    İlk penceresindeki eleme maçlarında 6 takım FIBA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Avrupa kıtasında 8'de 8 galibiyetle 16'şar puan alan Almanya, Litvanya ve Yunanistan ile 7 galibiyetle 15 puan alan Çek Cumhuriyeti, Afrika kıtasında ise gruplarında 9'da 9 yaparak 18'er puan alan Nijerya ve Tunus FIBA Dünya Kupası'na gitmeyi garantiledi.

    Beşinci maçları kasımda
    2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nin beşinci penceresindeki maçlar 29 Kasım-3 Aralık tarihlerinde oynanacak. Türkiye A Erkek Basketbol Milli Takımı ikinci turda yer aldığı I Grubu'nda Karadağ ve Slovenya'yı yenerek puanını 14'e çıkarak, İspanya'nın ardından ikinci sıradaki yerini korudu. İspanya'yı 29 Kasım'da konuk edecek olan Ay-yıldızlılar, 2 Aralık'ta Karadağ deplasmanına gidecek. Karşılaşmaların oynanacağı şehirler daha sonra belli olacak.
    1. 23.9.2018 14:22
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