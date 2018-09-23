Euroleague finali gibi! Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi CSKA Moskova
Zadar Turnuvası’nda şampiyon kim olacak? Bugün TSİ 21:30'da Fenerbahçe - CSKA mücadelesi canlı yayınla A Spor’da.
Daha önceki dört turnuvada da final oynama başarısı gösteren ve üç kez şampiyon olan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun finalinde de CSKA Moskova ile mücadele etmiş ve karşılaşmayı 76-72 kazanarak mutlu sona ulaşmıştı.
Fenerbahçe'de Son Durum
Takımımız, yurt dışı hazırlık programı kapsamında 20 Eylül Perşembe günü Hırvatistan'a geçti. Ekibimizin kamp kadrosunda, İtalya'daki bölümde de yer alan Ali Muhammed, Sinan Güler, Barış Hersek, Joffrey Lauvergne, Tyler Ennis, Marko Guduric, Egehan Arna, Tarık Biberovic ve Yordan Minchev'in yanı sıra milli takımlarından Hırvatistan'a geçen Melih Mahmutoğlu, Kostas Sloukas, Jan Vesely, Ahmet Düverioğlu, Nikola Kalinic ve Nicolo Melli de yer alıyor. İtalyan yıldızımız Luigi Datome, takım kampına Zadar Turnuvası dönüşünde İstanbul'da katılacak.
Fenerbahçe, Zadar Turnuvası ilk maçında İsrail temsilcisi Maccabi FOX Tel Aviv'i 65-60 yendi. Bu mücadelede Tyler Ennis 15 sayı ve 4 ribaund, Kostas Sloukas ise 13 sayı ve 3 asist üretti. Ekibimizde Sinan Güler, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Turnuvadaki ikinci karşılaşmada Olimpia Milan ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini Vesely'nin 18 ve Ali Muhammed-Nicolo Melli ikilisinin 11'er sayısıyla 84-79 geçti. Bu iki galibiyet, Obradovic'in öğrencilerini A grubundaki lider yaparken, ekibimiz final biletini almış oldu.
Fenerbahçe, Zadar öncesi İtalya'da oynadığı hazırlık maçlarında ise şu skorları almıştı:
Limoges CSP 84-75 Fenerbahçe
AX Milan 79-74 Fenerbahçe
Dinamo Sassari 95-86 Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin yurt dışı hazırlık dönemindeki detaylı maç programı ise şöyle:
Atina maç programı (TSİ):
27 Eylül Perşembe – Fenerbahçe - Maccabi FOX (19:30)
28 Eylül Cuma - Final ya da üçüncülük) - Panathinaikos veya Khimki Moskova (19:00 ya da 21:30)
- 23.9.2018 12:36
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Trabzonspor - Göztepe maçında hakem ofsayt dedi, 'VAR' golü verdi
Toplam 8
Yorum
whocares Burak bey, takım 3-0 galipken top benden çıktı deyip korneri iptal ettirmekle olmuyor bu işler. Herkes biliyor kimin ne olduğunu...
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Trabzonspor evinde Göztepe'ye kaybetti!
Toplam 2
Yorum
whocares Zaten bir sezonda canlarını dişlerine takarak oynadıkları 2 maç var...GS maçları!
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‘Cocu’ya daha zaman lazım’
Toplam 2
Yorum
fb sonuna kadar coco yu destekliyoruz 10 yıl sonra feneri uçurur braz sabredelim
Euroleague finali gibi! Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi CSKA Moskova haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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