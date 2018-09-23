Euroleague finali gibi! Fenerbahçe Zadar Kupası'nda CSKA ile karşılaşıyor
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    23 Eylül 2018, Pazar
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    Euroleague finali gibi! 'nin finaldeki rakibi Moskova

    Euroleague finali gibi! Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi CSKA Moskova

    Zadar Turnuvası’nda şampiyon kim olacak? Bugün TSİ 21:30'da - mücadelesi canlı yayınla A Spor’da.

    Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, bu yıl beşincisi düzenlenen Zadar Turnuvası'nın final maçında Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile karşılaşıyor. Karşılaşma, 23 Eylül Pazar günü (bugün) TSİ 21:30'da oynanacak ve A Spor tarafından canlı yayınlanacak.

    Daha önceki dört turnuvada da final oynama başarısı gösteren ve üç kez şampiyon olan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun finalinde de CSKA Moskova ile mücadele etmiş ve karşılaşmayı 76-72 kazanarak mutlu sona ulaşmıştı.

    Fenerbahçe'de Son Durum

    Takımımız, yurt dışı hazırlık programı kapsamında 20 Eylül Perşembe günü Hırvatistan'a geçti. Ekibimizin kamp kadrosunda, İtalya'daki bölümde de yer alan Ali Muhammed, Sinan Güler, Barış Hersek, Joffrey Lauvergne, Tyler Ennis, Marko Guduric, Egehan Arna, Tarık Biberovic ve Yordan Minchev'in yanı sıra milli takımlarından Hırvatistan'a geçen Melih Mahmutoğlu, Kostas Sloukas, Jan Vesely, Ahmet Düverioğlu, Nikola Kalinic ve Nicolo Melli de yer alıyor. İtalyan yıldızımız Luigi Datome, takım kampına Zadar Turnuvası dönüşünde İstanbul'da katılacak.

    , Zadar Turnuvası ilk maçında İsrail temsilcisi Maccabi FOX Tel Aviv'i 65-60 yendi. Bu mücadelede Tyler Ennis 15 sayı ve 4 ribaund, Kostas Sloukas ise 13 sayı ve 3 asist üretti. Ekibimizde Sinan Güler, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Turnuvadaki ikinci karşılaşmada Olimpia Milan ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini Vesely'nin 18 ve Ali Muhammed-Nicolo Melli ikilisinin 11'er sayısıyla 84-79 geçti. Bu iki galibiyet, Obradovic'in öğrencilerini A grubundaki lider yaparken, ekibimiz final biletini almış oldu.

    Fenerbahçe, Zadar öncesi İtalya'da oynadığı hazırlık maçlarında ise şu skorları almıştı:

    Limoges CSP 84-75 Fenerbahçe
    AX Milan 79-74 Fenerbahçe
    Dinamo Sassari 95-86 Fenerbahçe

    Fenerbahçe'nin yurt dışı hazırlık dönemindeki detaylı maç programı ise şöyle:

    Atina maç programı (TSİ):

    27 Eylül Perşembe – Fenerbahçe - Maccabi FOX (19:30)
    28 Eylül Cuma - Final ya da üçüncülük) - Panathinaikos veya Khimki Moskova (19:00 ya da 21:30)
    1. 23.9.2018 12:36
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