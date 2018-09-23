Eskişehirspor, sahasında Gazişehir Gaziantep ile 0-0 berabere kaldı – Fotomaç – 23 Eylül 2018
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    23 Eylül 2018, Pazar
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    , sahasında ile 0-0 berabere kaldı

    <a href="/index/eskisehirspor?id=b0f0ff1b-8ec8-4b9c-931f-1278bfccd531" class="" rel="tag">Eskişehirspor</a>, sahasında <a href="/index/gazisehir-gaziantep?id=473fc55d-53d2-4a0f-b470-85b6cf9f475d" class="" rel="tag">Gazişehir Gaziantep</a> ile 0-0 berabere kaldı

    1. Lig'in 6. haftasında , sahasında ile 0-0 berabere kaldı.

    Stat: Yeni Eskişehir

    Hakemler: Kadir Sağlam, Hüseyin Aylak, Hakan Karabalcık

    Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, , Bedirhan Altunbaş, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 77 Alperen Kocabaş), Furgan Polat, , Cemali Sertel, (Dk. 90+3 Kaan Gül), İsmail Oykun, Talha Erdoğan, Fıratcan Üzüm (Dk. 72 Mevlüt Çelik)

    Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, Igor, Poepon (Dk. 9 Del Valle), Kerim Avcı, Kubilay Aktaş, Oğulcan Çağlayan, Balogun (Dk. 65 Jefferson), Mahmut Bilir (Dk. 78 Yusuf Türk), Rıdvan Şimşek

    Sarı kartlar: Dk. 11 Talha Erdoğan, Dk. 56 , Dk. 60 Mehmet Feyzi Yıldırım ve ()

    1. 23.9.2018 18:52
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