Çukurova Basketbol 4 kişiyle sözleşme imzaladı.
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    Çukurova 4 kişiyle sözleşme imzaladı.

    Çukurova <a href="/index/basketbol?id=b3f37d16-6a5b-46d9-86b8-227fff0c7863" class="" rel="tag">Basketbol</a> 4 kişiyle sözleşme imzaladı.

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    Kadınlar Süper Ligi takımlarından Çukurova , öncesi kadrosunu 4 oyuncuyla güçlendirdi.

    Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda hem ligde hem de FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan ekibi, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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    1. 21.9.2018 12:10
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