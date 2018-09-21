Çukurova Basketbol 4 kişiyle sözleşme imzaladı.
Mersin ekibi, Sera Özelçi, Sevgi Uzun, Meltem Avcı ve Öykü Taşkın ile sözleşme imzaladı.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Çukurova Basketbol, yeni sezon öncesi kadrosunu 4 oyuncuyla güçlendirdi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda hem ligde hem de FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Mersin ekibi, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Çukurova Basketbol, Sera Özelçi, Sevgi Uzun, Meltem Avcı ve Öykü Taşkın ile sözleşme imzaladı.
- 21.9.2018 12:10
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Quaresma'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Harika oynayacağım
Toplam 5
Yorum
Eaglepaw böyle bı oyuncuyu Beşiktaş da kaç senede bir izleyebiliyorsun acaba yada futbol dan bu kadar anliyorsun işte yazık
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Beşiktaş Fenerbahçe hazırlıklarına başladı
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA FB'LI FRAT AYDINUS BJK'YI DURDURMA PLANI YAIYODUR, AMA BJK AYDINUS'UDA YENICEK.
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Quaresma'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Harika oynayacağım
Toplam 5
Yorum
UĞUR KIRMIZI KART GÖRME DE YETER
Çukurova Basketbol 4 kişiyle sözleşme imzaladı. haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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