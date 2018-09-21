Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Çukurova Basketbol, yeni sezon öncesi kadrosunu 4 oyuncuyla güçlendirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda hem ligde hem de FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Mersin ekibi, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Çukurova Basketbol, Sera Özelçi, Sevgi Uzun, Meltem Avcı ve Öykü Taşkın ile sözleşme imzaladı.