Türk Telekom, Cevat Soydaş Turnuvası’na hızlı başladı
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    , Turnuvası’na hızlı başladı

    Türk Telekom, Cevat Soydaş Turnuvası’na hızlı başladı

    , Turnavası’nda karşılaştığı TOFAŞ’ı uzatmalar sonunda 103-102 yenerek turnuvaya hızlı başladı. Türk Telekom turnuva kapsamında, Cuma günü TOFAŞ ’nda ekibi Promitheas P.C ile karşılaşacak.

    yeni sezon hazırlıkları kapsamında, eski milli basketbolcu 'ın anısına bu yıl 18'incisi düzenlenen Uluslararası Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda TOFAŞ ile karşılaştı. Mücadeleye Türk Telekom; Landsberg, TJ Campbell, Reggie Redding, Nusret Yıldırım, Vladimir Stimac beşiyle başladı.

    İlk çeyrekte çizgi dışında Berkan Durmaz'ı durdurmakta zorlanan Türk Telekom, Landsberg'in kaydettiği sayılarla maça ortak oldu. 22-16 TOFAŞ üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci çeyreğin ilk saniyelerinden itibaren kaydedilen sayılarla farkı kapatan Türk Telekom, ikinci çeyreğin üçüncü dakikasında Serhat Çetin'in üçlüğü ile beraberliği sağladı (26-26). TOFAŞ hücumunu, defans varyasyonlarıyla kesen Türk Telekom, son saniyede Garrett'in orta sahadan kaydettiği üçlüğe engel olamayarak devreye 43-42 geride girdi. Üçüncü çeyrekte de mücadele karşılıklı basketlerle devam etti ve periyot 66-65 TOFAŞ üstünlüğüyle noktalandı.

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    Uzatmalar nefes kesti
    Final periyoduna 'ın üçlüğüyle önde başlayan Türk Telekom, rakibini kısa sürede baskı altına aldı. Nefesleri kesen son çeyrekte rakibinin ataklarını kesen Türk Telekom, Garrath'ın son saniye basketine engel olamadı ve maç 87-87 uzatmaya gitti. Uzatma dakikalarında TJ Campbell'in son saniye basketiyle karşılaşmadan 103-102 galip ayrılan Türk Telekom, Cevat Soydaş Turnuvasına iddialı başladı. Türk Telekom Cuma günü TOFAŞ 'nda ekibi Promitheas P.C ile karşılaşacak.

    1. 20.9.2018 09:43
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