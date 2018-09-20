Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel: "Kısa vadede ilk önce FIBA Şampiyonlar Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda mücadele etmeliyiz. Buradan da Avrupa Ligi'ne gitme amacımız var"

ERKAN TİRYAKİ - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımı Bahçeşehir Koleji'nin kulüp başkanı Ömer Yücel, uzun vadede THY Avrupa Ligi'nde yer alma hedeflerinin olduğunu söyledi.

Ömer Yücel, yaptığı açıklamada, iki yıllık yeni bir kulüp olduklarını hatırlatarak, "Henüz ikinci senemiz ama buna rağmen hedefimiz büyük. Süper Lig'deki ilk hedefimiz mutlaka 8 takım içinde yer alıp play-off oynamak. Lige renk katacağımıza inanıyorum. Taraftarlarımızla bütünleşip yenilsek de yensek de alkışlanacak bir takım olacağız." ifadelerini kullandı.

Uzun vadeli hedeflerden de bahseden Yücel, şunları kaydetti:

"Kuruluşumuzdan beri en büyük hedefimiz THY Avrupa Ligi takımı olmak. Avrupa Ligi, kulüplerin fair-play yönlerine de bakıyoruz. Biz bir şehir takımı değiliz, eğitim kurumlarına sahip bir kulübüz. Bu bir patronlar veya zenginler kulübü değil. Öğrencilerimize emanet edeceğimiz bir kulüp. Kulüp başkanlarını 40-50 bin kişilik kongrelerle seçileceği bir camia olmayı arzuluyoruz. Bir iki yıl içinde Avrupa Ligi'nde olmamız pek kolay değil ama 3. sezonumuzdan itibaren orada olmak istiyoruz."

Türkiye'de 400 noktada oyuncu seçmeleri yaptıklarını anlatan Yücel, "En geç iki yıl içinde de kendimize ait 5 bin kişilik bir spor salonumuz olacak. Tüm okullarımızda ve bazı Anadolu şehirlerinde küçük salonlar inşa etmeyi düşünüyoruz. Gençlerin basketbola daha fazla önem vererek kötü alışkanlıklardan kurtulmalarını sağlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Hüseyin Yücel: "THY Avrupa Ligi'ne gitme amacımız var"

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel de kurulduklarından itibaren amaçlarının Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil etmek olduğunu vurguladı.

Beşiktaş Kulübünün yeni yönetim kurulunda yer aldığı için, Bahçeşehir Koleji'ndeki başkanlık görevini Ömer Yücel'e devreden Hüseyin Yücel, takıma destek olmaya devam ettiğini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Kurulduğumuzdan beri amacımız Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmek. Hedefimiz Avrupa Ligi'nde mücadele etmek. Bu uzun vadeli planımız. Kısa vadede ilk önce FIBA Şampiyonlar Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda mücadele etmeliyiz. Buradan da THY Avrupa Ligi'ne gitme amacımız var. Güçlü bir altyapı ve tesis inşa ettiğimiz takdirde kulüp uzun vadeli olacaktır. Oyuncularımızla öğrencilerimizi bir araya getirip uzun vadeli bir kulüp olma yolunda çalışmalar yapıyoruz."