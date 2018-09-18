Hatay Büyükşehir Belediyespor hazırlık turnuvasına katılıyor
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Hatay Büyükşehir Belediyesi, yeni sezon öncesi Mersin'de düzenlenecek olan hazırlık turnuvasına katılacak.
Hatay Büyükşehir Belediyesi, hazırlık maçları kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu sene 3. kez düzenlenecek olan Özgecan Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda yer alacak.
22-26 Eylül tarihleri arasında Edip Buran Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmalarda Hatay Büyükşehir'in yanı sıra ev sahibi Mersin Büyükşehir, Adana Basketbol, Çukurova Basketbol, Kayseri Basketbol ve OGM Ormanspor takımları mücadele edecek.
- 18.9.2018 14:10
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
Hatay Büyükşehir Belediyespor hazırlık turnuvasına katılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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