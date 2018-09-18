Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Hatay Büyükşehir Belediyesi, yeni sezon öncesi Mersin'de düzenlenecek olan hazırlık turnuvasına katılacak.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, hazırlık maçları kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu sene 3. kez düzenlenecek olan Özgecan Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda yer alacak.

22-26 Eylül tarihleri arasında Edip Buran Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmalarda Hatay Büyükşehir'in yanı sıra ev sahibi Mersin Büyükşehir, Adana Basketbol, Çukurova Basketbol, Kayseri Basketbol ve OGM Ormanspor takımları mücadele edecek.

