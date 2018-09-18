Hatay Büyükşehir Belediyespor hazırlık turnuvasına katılıyor
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    Belediyespor hazırlık turnuvasına katılıyor

    Hatay Büyükşehir Belediyespor hazırlık turnuvasına katılıyor

    Türkiye Kadınlar Süper Ligi takımlarından Belediyesi, yeni sezon öncesi Mersin'de düzenlenecek olan hazırlık turnuvasına katılacak.

    Hatay Büyükşehir Belediyesi, hazırlık maçları kapsamında, tarafından bu sene 3. kez düzenlenecek olan Özgecan Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda yer alacak.

    22-26 Eylül tarihleri arasında Edip Buran Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmalarda Hatay Büyükşehir'in yanı sıra ev sahibi Mersin Büyükşehir, Basketbol, Çukurova Basketbol, Basketbol ve OGM Ormanspor takımları mücadele edecek.

    1. 18.9.2018 14:10
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