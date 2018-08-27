Ginobili basketbolu bıraktı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi San Antonio Spurs'te forma giyen 41 yaşındaki Arjantinli oyuncu Manu Ginobili, kariyerine son verdiğini duyurdu.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi San Antonio Spurs'te forma giyen 41 yaşındaki Arjantinli oyuncu Manu Ginobili, kariyerine son verdiğini duyurdu.
Ginobili, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün karmaşık duygular içerisinde basketboldan emekli olduğumu duyuruyorum. 23 yıllık kariyerim sırasında hayatımda yer alan ailem, dostlar, takım arkadaşları, antrenörler, kulüp personelleri, taraftarlar, kısacası herkese büyük minnet duyuyorum. Benim için hayallerimin ötesinde harika bir yolculuktu." ifadelerini kullandı.
Profesyonel kariyerine 1995'te başlayan Ginobili, ülkesinin Andino, Estudiantes, İtalya'nın Viola Reggio Calabria, Virtus Bologna takımlarında oynadıktan sonra 2002'de San Antonio Spurs formasıyla NBA'e adım atmıştı.
NBA'de 4 şampiyonluk yaşayan ve 2 defa all-star seçilen tecrübeli basketbolcu, bir kez de Avrupa Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşamıştı. NBA'deki 16 yıllık kariyerinde sadece Spurs'te görev alan ve normal sezonlarda 13,3 sayı, 3,8 asist, 3,5 ribaunt ortalamaları yakalayan Ginobili, Arjantin Milli Takımı'nda ise 2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmıştı.
- 27.8.2018 22:55
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Hasan Ali çıldırttı!
Toplam 27
Yorum
sinan başak değil bu takımda hiç bir mecrada görmek istemiyorum sol tarafının beyinden aşagısı sakat kesinlikle
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Beşiktaş savunması dağıldı
Toplam 1
Yorum
eray yeni kaleci gökhan pepe medel adriano q7 atiba oğuzhan gelecek 10 numara babel gelcek bir forvet ilk 11 olmalı pektemek ve umut nayir şans b
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Fenerbahçe gole hasret
Toplam 7
Yorum
KrAlex Slimani Frey iyi oyuncular onlar tamam senin defanstan topu alıp dikine pas atacak adam gibi 10 numara ve 8 numaran varmı....
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