Pınar Karşıyaka'da transfer
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, ABD'li Kameron Chatman'ı kadrosuna dahil etti.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, ABD'li Kameron Chatman'ı kadrosuna dahil etti.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, son olarak Amerikan Kolej Ligi ekiplerinden Detroit Mercy'de mücadele eden Chatman'la sözleşme imzalandığı bildirildi.
Dört numaralı pozisyonda görev yapan Chatman, geçen sezon takımıyla maç başına 17,8 sayı, 8,3 ribaunt ve 2,1 asist ortalamaları yakaladı.
- 25.8.2018 18:13
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Ndiaye’de sorun kalmadı
Toplam 2
Yorum
GS'li çokmu şişiriyoruz diyen arkadas ! DONK'la mı oynıcaksın orda ! mücadeleci koşan baskılı ileri geri orta saha adamı daha ne istiyon bedavaya
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Toplam 2
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saka Gs oldu bir Komedie Dükkani haydi hayirlisi
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Toplam 10
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Birkan Saçma sapan adamları yine topluyorlar
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