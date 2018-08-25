Pınar Karşıyaka'da transfer – Fotomaç – 25 Ağustos 2018
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    'da transfer

    Pınar Karşıyaka'da transfer

    ekiplerinden , ABD'li 'ı kadrosuna dahil etti.

    ekiplerinden , ABD'li 'ı kadrosuna dahil etti.

    Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, son olarak Amerikan Kolej Ligi ekiplerinden Detroit Mercy'de mücadele eden Chatman'la sözleşme imzalandığı bildirildi.

    Dört numaralı pozisyonda görev yapan Chatman, geçen sezon takımıyla maç başına 17,8 sayı, 8,3 ribaunt ve 2,1 asist ortalamaları yakaladı.

    1. 25.8.2018 18:13
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