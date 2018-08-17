Haydi sahaya – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    Haydi sahaya

    Haydi sahaya

    TBF, ve , ‘Haydi Sahaya Projesi’ işbirliği protokolünü imzaladı. Bu kapsamda üç kurum ortak hareket edecek, resmi okul bahçelerine sahaları yapılacak.

    Bakanı Ziya Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Başkanı Hidayet Türkoğlu, 'Haydi Sahaya Projesi' iş birliği protokolünü imzaladı. Proje kapsamında Bakanlığı'na bağlı olan okullara, 'nca yarı veya tam sahaları yapılacak. da burada oynayan yetenekli gençleri keşfederek milli takımlara davet edecek. Yapılan sahalarla çocukların kötü alışkanlıklar ve terörden uzak durması da hedefleniyor.

    Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'Haydi Sahaya Projesi'nin sadece bir inşaat çalışması olarak görmediğini söyledi. Bakan Kasapoğlu, "İstiyoruz ki ülkemiz bir spor ülkesi olarak da anılsın. Spor birçok toplumsal sorunun çözümünde eşsiz bir anahtardır. Bu anlamda terör ve bağımlılıkla mücadelenin koruyucu ve önleyici ayağında sporu en etkin şekilde devrede tutmamız gerekiyor. Bu vesileyle basketbola yeni dev adamlar kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.



    BU MAKAM HİZMET İÇİN
    Bakanı Ziya Selçuk, kabine üyelerine teşekkür ederek, hepsinin 'in arkasında olduğunu ve "Bakanlığa nasıl destek oluruz?" dediğini aktardı. Bakan Selçuk, "Başkanımız Hido'ya teşekkür ederim. Bana geçen hafta, '1 yıldır projemiz var, bir türlü yapılamıyor' dedi. Hemen bürokratik işlemleri hallettik. Gerçekten iş yapalım ve üretelim. Tüm makamlar, koltuklar hizmet içindir" diye konuştu.

    FİKİR LİDERİMİZ ERDOĞAN'DIR
    TBF Başkanı , 'Haydi Sahaya Projesi'nin fikir liderinin Başkanı olduğunu söyleyerek teşekkür etti. Türkoğlu, "Benim de hayatımı değiştiren basketbolun Türkiye'nin her yerinde izlenir, her mahallesinde oynanır olmasını arzu ediyoruz. Sporun ülkemizin her yerine yayılmasını isteyen Cumhurbaşkanımız, bu projenin de fikir lideridir" ifadelerini kullandı.
    1. 17.8.2018
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