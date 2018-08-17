Haydi sahaya
TBF, MEB ve Spor Bakanlığı, ‘Haydi Sahaya Projesi’ işbirliği protokolünü imzaladı. Bu kapsamda üç kurum ortak hareket edecek, resmi okul bahçelerine basketbol sahaları yapılacak.
Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'Haydi Sahaya Projesi'nin sadece bir inşaat çalışması olarak görmediğini söyledi. Bakan Kasapoğlu, "İstiyoruz ki ülkemiz bir spor ülkesi olarak da anılsın. Spor birçok toplumsal sorunun çözümünde eşsiz bir anahtardır. Bu anlamda terör ve bağımlılıkla mücadelenin koruyucu ve önleyici ayağında sporu en etkin şekilde devrede tutmamız gerekiyor. Bu vesileyle basketbola yeni dev adamlar kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.
BU MAKAM HİZMET İÇİN
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kabine üyelerine teşekkür ederek, hepsinin MEB'in arkasında olduğunu ve "Bakanlığa nasıl destek oluruz?" dediğini aktardı. Bakan Selçuk, "Başkanımız Hido'ya teşekkür ederim. Bana geçen hafta, '1 yıldır projemiz var, bir türlü yapılamıyor' dedi. Hemen bürokratik işlemleri hallettik. Gerçekten iş yapalım ve üretelim. Tüm makamlar, koltuklar hizmet içindir" diye konuştu.
FİKİR LİDERİMİZ ERDOĞAN'DIR
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, 'Haydi Sahaya Projesi'nin fikir liderinin Cumhurbaşkanı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyerek teşekkür etti. Türkoğlu, "Benim de hayatımı değiştiren basketbolun Türkiye'nin her yerinde izlenir, her mahallesinde oynanır olmasını arzu ediyoruz. Sporun ülkemizin her yerine yayılmasını isteyen Cumhurbaşkanımız, bu projenin de fikir lideridir" ifadelerini kullandı.
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mustafa aziz bu zihniyette yönetti borç 600 milyon euro ali başkanda aynı yolda demekki borç 1 milyar euro olacak :(
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