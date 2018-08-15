16 Yaş Altı Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası – Fotomaç – 15 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ağustos 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Altı Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası

    16 Yaş Altı Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası

    Sırbistan'da düzenlenen Altı Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası maçında 'yı 92-63 yenen , yarı finale yükseldi.

    Sırbistan'da düzenlenen Altı Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası maçında 'yı 92-63 yenen , yarı finale yükseldi.

    Novi Sad kentinde yapılan maçın ilk periyodunu 28-10 üstün tamamlayan Türkiye, ilk yarıyı da 47-27 önde bitirdi.

    İkinci yarıda farkı açmaya devam eden milli takım, üçüncü periyodunu 66-42 üstün geçtiği karşılaşmadan 92-63 galip ayrıldı.

    Ay-yıldızlılar, yarı finalde 17 Ağustos Cuma günü İspanya-Yunanistan maçının galibi ile karşılaşacak.

    1. 15.8.2018 20:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    16 Yaş Altı Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN