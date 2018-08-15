16 Yaş Altı Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası
Sırbistan'da düzenlenen 16 Yaş Altı Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçında Letonya'yı 92-63 yenen Türkiye, yarı finale yükseldi.
Sırbistan'da düzenlenen 16 Yaş Altı Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçında Letonya'yı 92-63 yenen Türkiye, yarı finale yükseldi.
Novi Sad kentinde yapılan maçın ilk periyodunu 28-10 üstün tamamlayan Türkiye, ilk yarıyı da 47-27 önde bitirdi.
İkinci yarıda farkı açmaya devam eden milli takım, üçüncü periyodunu 66-42 üstün geçtiği karşılaşmadan 92-63 galip ayrıldı.
Ay-yıldızlılar, yarı finalde 17 Ağustos Cuma günü İspanya-Yunanistan maçının galibi ile karşılaşacak.
- 15.8.2018 20:42
- Bakan Kasapoğlu, Avrupa Şampiyonu İşitme Engelli Milli Takımı'ya buluştu
- Trabzonspor Yönetimi göreve geldiklerinden beri 180 milyon TL ödeme gerçekleştirdi
- VAR'ın ilk hafta değerlendirmesi yapıldı
- Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
- Galatasaray'ın yeni oyun kurucusu Webster İstanbul'da
-
Ufuk Sarıca: “İki maçı kazanıp Çin’e gitmek istiyoruz”
Toplam 1
Yorum
Dr.ALban Bu takım maç falan kazanmaz. Hidayet bey orda olduğu sürece size destek yok. Şifreli kanaldan verin maçları daha güzel olur kimse izlemesin
-
Beşir kalmak istemiş
Toplam 3
Yorum
Ceyhun Sümer'in halen ne isi var Trabzon'da. Bize kac futbolcu kazandirdi son senerleri? Kac yetenekli oyuncuyu torpili olmadigi icin gönderdi?
-
Fenerbahçe'den Slimani açıklaması!
Toplam 3
Yorum
ismail girgin turşusunu kurun tur gittikten sonra olmadı sayın başkan yine kahrolduk
16 Yaş Altı Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.