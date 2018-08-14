Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, sezonu açıyor
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Erkek Takımı, 2018-2019 hazırlıklarına 3 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-lacivertli takım, 3 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da toplanarak ilk idmanını yapacak. Hazırlıklarının ilk bölümünü 3-13 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da sürdürecek Fenerbahçe, 14 Eylül'de İtalya'nın Cagliari kentine gidecek. Sarı-lacivertliler, 16 Eylül tarihine kadar burada İtalya'dan Olimpia Milano ve Dinamo Sassari'nin yanı sıra Fransa'dan Limoges takımıyla turnuva maçları oynayacak.
Fenerbahçe, turnuva maçlarının ardından 18 Eylül'de Dinamo Sassari ile bir hazırlık karşılaşması oynayacak.
Sarı-lacivertli takım, İtalya'daki hazırlıklarının ardından Zadar Turnuvası için Hırvatistan'a geçecek. Zadar Turnuvası'nda İsrail'den Maccabi FOX ve Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, alacağı sonuca göre 23 Eylül'de bir maç daha oynayacak.
Hırvatistan'daki turnuva sonrası 24 Eylül Pazartesi günü İstanbul'a dönecek sarı-lacivertli ekip, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos eski başkanı Pavlos D. Giannakopoulos anısına Atina'da 27-28 Eylül tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılmak üzere bu ülkeye gidecek. Bu turnuvada Fenerbahçe'nin yanı sıra Panathinaikos, Maccabi FOX, Rusya'dan Khimki Moskova takımları yer alacak.
- 14.8.2018 11:17
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Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçemiz ricası!
Toplam 3
Yorum
pomak sonra bu adamı oynatıyorlar fenere karşı hiç bir şey yapmıyor,ya kırmızı ya rakibe gollük pas..
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Mesut Bakkal Emre Akbaba için devrede!
Toplam 3
Yorum
Dr.Alban Almayın seneye bedava alın, Wagner love olayından beri bu Alanya başkanı uyuz etti, para kazandırmayın bunlarra
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VAR'a Dünya Kupası ayarı
Toplam 3
Yorum
Renkliye VAR Masada kazanmaya alışmış renkliler için yeni teknoloji Videoyla Aşıran Renkli.. palabıyık sahada tepki çekiyor diye masaya alan tff defolgit
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