Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, sezonu açıyor
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    Erkek Basketbol Takımı, sezonu açıyor

    Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, sezonu açıyor

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Erkek Takımı, 2018-2019 hazırlıklarına 3 Pazartesi günü başlayacak.

    Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-lacivertli takım, 3 Pazartesi günü 'da toplanarak ilk idmanını yapacak. Hazırlıklarının ilk bölümünü 3-13 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da sürdürecek Fenerbahçe, 14 Eylül'de 'nın Cagliari kentine gidecek. Sarı-lacivertliler, 16 Eylül tarihine kadar burada İtalya'dan ve 'nin yanı sıra 'dan Limoges takımıyla turnuva maçları oynayacak.

    Fenerbahçe, turnuva maçlarının ardından 18 Eylül'de Dinamo Sassari ile bir hazırlık karşılaşması oynayacak.

    Sarı-lacivertli takım, İtalya'daki hazırlıklarının ardından için Hırvatistan'a geçecek. Zadar Turnuvası'nda İsrail'den Maccabi FOX ve Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, alacağı sonuca göre 23 Eylül'de bir maç daha oynayacak.

    Hırvatistan'daki turnuva sonrası 24 Eylül Pazartesi günü İstanbul'a dönecek sarı-lacivertli ekip, temsilcisi Panathinaikos eski başkanı Pavlos D. Giannakopoulos anısına Atina'da 27-28 Eylül tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılmak üzere bu ülkeye gidecek. Bu turnuvada Fenerbahçe'nin yanı sıra Panathinaikos, Maccabi FOX, Rusya'dan Khimki takımları yer alacak.

    1. 14.8.2018 11:17
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