Türkiye'nin en başarılı olduğu takım sporları arasında basketbol ve voleybol bulunuyor. Bu başarıya ulaşan ekiplerin yetişmesinde ise BJK Akatlar Spor Kompleksi gibi yapıların önemli bir rolü bulunuyor. Hem oyuncuların yetişmesi hem de taraftarların salon sporlarına olan ilgisinin artmasına yardımcı olan BJK Akatlar Spor Kompleksi, Sensormatic tarafından sunulan entegre güvenlik teknolojileriyle sportif etkinliklerin güvenli bir şekilde izlenmesine örnek oluyor.



Spor karşılaşmalarında 3 bin 200, konserlerde ise 4 bin 500 kişinin ağırlanabildiği Akatlar Spor Kompleksi için özel tasarlanan proje, genel güvenlik önlemlerinin yanında seyircilerin de daha keyifli maç ve etkinliklerle buluşmasına yardımcı oluyor.



Tüm yapı kontrol altında



Beşiktaş Kulübü'nün futboldaki kalesi olan Vodafone Park'ta başarısını kanıtlamış Avigilon marka yüksek çözünürlüklü kameralar, kompleksin güvenlik standartlarını yükseltiyor. Çözünürlükleri 2 megapikselden 30 megapiksele kadar değişen bu kameralar, giriş ve çıkışların yanı sıra tribünleri ve diğer ortak alanların da gözlemlenmesini sağlıyor.

Akıllı video izleme çözümü ve yüz tanıma sisteminin de istenildiği takdirde kolayca entegre edilebileceği sistem çok sayıda özelliğe sahip. Kameralar sayesinde taraftarların bulunmasının yasak olduğu bölgeler, tribünde ya da ortak alanlarda taraftarların birbirlerine karşı olabilecek fiili müdahaleleri tespit edilebiliyor. Bununla birlikte yabancı cisim atanlar, genel alanlara zarar verme denemeleri ile yetkisiz giriş gibi çok sayıda olumsuz eylem de net olarak görüntülenebiliyor.



Maç günlerinde operasyonel destek



Elde edilen kamera görüntülerinin geriye dönük olarak izlenebilmesi, düzeni bozan kişilerin net bir şekilde tespit edilebilmesini kolaylaştırıyor. Kayıt ya da canlı izleme sırasında aynı anda birden fazla noktaya yakınlaştırma yapılabiliyor. Bu sayede tüm salon çok kısa süre içinde detaylı bir şekilde incelenebiliyor. Sistemin gelişmiş yapısı sayesinde görüntüler birleştirilebiliyor ve tüm salon neredeyse tek bir güvenlik ekranından takip edilebiliyor. Kurulan sistem, aynı zamanda önceden tanımlanmış olan güvenlik senaryolarını uygulayabiliyor.



Sensormatic, kurulan sistemin kullanımı için maç günlerinde Beşiktaş JK'ya destek olmayı sürdürüyor. Maç öncesinde sistemlerin teknik kontrollerini yapan Sensormatic ekibi, maç sırası ve sonrasında Video İzleme Odasında ihtiyaç duyulan operasyonel desteği de kulübe sunuyor.

Vodafone Park'ın ardından Akatlar Spor Kompleksi'nde de entegre güvenlik teknolojilerini devreye aldıklarını belirten Sensormatic CEO'su İsmail Uzelli, grup olarak pek çok tesiste bu tip projelere imza attıklarını kaydetti. Akatlar Spor Kompleksi'ni, Sensormatic olarak 24 yıllık birikimlerinin yansıdığı en anlamlı projelerden biri olarak tanımlayan Uzelli, Türkiye'nin sportif olarak güçlenmesi için bu tip tesislerin varlığının önemli olduğuna işaret etti. Uzelli, farklı spor branşlarına olan ilginin artmasında güvenlik teknolojilerinin de önemli olduğunu belirten Uzelli, seyircilerin özellikle aileleriyle birlikte gelmek için daha güvenli ortamları tercih ettiklerine dikkat çekti.



Sporun Türkiye'de hemen her evde yüksek bir coşkuyla karşılandığını belirten Beşiktaş Kulübü Pazarlama ve Sponsorluklar Genel Müdür Yardımcısı Umut Kutlu ise kullandıkları güvenlik çözümlerinin, evlerdeki coşkuyu salona taşıma konusunda kendilerine yardımcı olduğunu belirtti. Vodafone Park'taki güçlü iş birliğini Akatlar Spor Kompleksi'nde de tekrarlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Kutlu, Sensormatic'i seçmelerinde firmanın tecrübesinin etkili olduğunu sözlerine ekledi.

