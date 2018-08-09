Belediye sporculara sahip çıkıyor
Kayyum atanan Nusaybin Belediyesi basketbol takımının çalışmalarına destek veriyor.
- 9.8.2018 16:30
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Galatasaray, sezona koruduğu kadrosuyla başlayacak
Toplam 2
Yorum
keita korumak değil güçlendirmek gerekiyodu yeni başkanda dursundan hallice çıktı..
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Barcelona'da Arda Turan'ın forması Coutinho'da
Toplam 1
Yorum
karakartalll ardanın yerine dünya yıldızı mı? arda mı kaldı ya. ardanın yerine ben geçsem ben bile dünya yıldızı olarak lanse edilirim herhalde hahahahah
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Phillip Cocu'dan kondisyon uyarısı: Tek devre yetmez
Toplam 21
Yorum
5323417160 volkan oldugu surece 2 devre de yetmez :D
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