Belediye sporculara sahip çıkıyor
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    Belediye sporculara sahip çıkıyor

    Belediye sporculara sahip çıkıyor

    atanan Belediyesi takımının çalışmalarına destek veriyor.

    'in ilçesinde belediye günlük olarak Nusaybin Kulübünün sporcularına araç tahsis ederek Barajına antrenmana götürüyor. Belediyeden yapılan açıklamada; "Belediyemiz tarafından tahsis edilen otobüsle birlikte DSİ Barajına giden Nusaybin Basketbol Kulübünün sporcuları, burada gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle hem eğlendiler, hem de antrenmanlarını yaptılar. Sporcularımıza, daha sonra ikramlarda bulunarak mutluluklarına ortak olduk. Sporcularımız, spora ve sporcuya daima sahip çıkan ve destek veren Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysaa'a teşekkür etti" denildi.
    1. 9.8.2018 16:30
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