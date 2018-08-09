Anadolu Efes'in logosu değişti
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes'in logosu değişti.
2018-2019 sezonuna iddialı bir kadro ile hazırlanan ve başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Anadolu Efes'te yönetim, logoyu yenileme kararı aldı. Kulübün yeni logosunu İngiliz ajans Brown&co tasarlarken, logoda koyu mavi bir zeminde alev alan yıldız bulunuyor.
YILMAZ: "DEĞERLERİMİZİ VE KÜLTÜRÜMÜZÜ DAHA İLERİ TAŞIMAK İÇİN BU DEĞİŞİKLİĞİ YAPTIK"
Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz, logo değişimi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz, yeni sezona güçlü bir kadro ile hazırlandıklarının altını çizerek, "Türk basketbolunun en köklü, en başarılı ve en vizyonlu kulüplerinden biri olarak logomuz başta olmak üzere kurumsal kimliğimizi, günümüz anlayışına daha da uyumlu hale getirdik. Yeni logomuz ve sağlam temellerin üzerine kurulmuş kulübümüzün gücüyle, geçmişten bugüne taşıdığımız değerleri ve öncüsü olmaktan gurur duyduğumuz basketbol kültürünü daha da ileri taşımak istiyoruz. Keyif aldığımız oyunu ortaya koyarken bir amaç için kenetlenmek ve basketbolseverleri de bunun bir parçası olarak yanımızda görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
- 9.8.2018 19:22
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Sürmen'den Zeki Yavru açıklaması
Toplam 1
Yorum
Cihan Bos yapmayin isinizi yapin! Mademki tazminatlar sizden önceki yönetimden, gidin siz onlardan hesap sorun, taraftari kullanmayin! NOzekiNO
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Galatasaray, sezona koruduğu kadrosuyla başlayacak
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Yorum
keita korumak değil güçlendirmek gerekiyodu yeni başkanda dursundan hallice çıktı..
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Barcelona'da Arda Turan'ın forması Coutinho'da
Toplam 1
Yorum
karakartalll ardanın yerine dünya yıldızı mı? arda mı kaldı ya. ardanın yerine ben geçsem ben bile dünya yıldızı olarak lanse edilirim herhalde hahahahah
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