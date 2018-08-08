Muratbey Uşak ligden çekildi – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Ağustos 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Muratbey Uşak ligden çekildi

    Muratbey Uşak ligden çekildi

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nden geçen sezon bir alt lige düştükten sonra transfer döneminde sessizliğe gömülen Muratbey , kulüp faaliyetlerine son verdiğini duyurdu.

    Ligde 5 sezon yer aldıktan sonra 'ne dönen kırmızı-siyahlı kulübün yarışmacı takımı çekip altyapı organizasyonunu sürdüreceğini bildirdiği açıklamasında, "Kulübümüzün yönetim kurulu toplantısı neticesinde 2018-2019 sezonunda mücadele edeceğimiz TBL'ye katılmama ve A takım faaliyetlerini sonlandırma kararı almış bulunmaktayız. Bu seviyelerde mücadele etmek ciddi bir maddi kaynağa ihtiyaç gerektirmektedir. Ülkemizin bulunduğu şartlar da göz önüne alındığında altyapıdan beslenmeyen, oyuncu kadrosunu tamamen dışarıdan oluşturarak mücadele eden takımların sürekliliğinin olamayacağı kanısındayız" diye belirtildi.

    AVRUPA'YA KADAR YÜKSELDİ
    Uşak'ta bir ilki başarıp kenti Lig'nde temsil eden , ligdeki 5 yıllık macerasında 2 kez kupalarına katıldı. Kırmızı-siyahlılar, FIBA Eurochallenge, Şampiyonlar Ligi ve Europe Cup'ta ülkemizi temsil etti. Geçen yıl yönetimi 'ne geçen kulüp, kaynak sıkıntısı ve yabancı oyuncuların yükselen maliyetleri nedeniyle kapıya kilit vurdu. Uşak Sportif'in eski yabancılarına borçları da bulunuyor.


    1. 8.8.2018 13:34
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Muratbey Uşak ligden çekildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN