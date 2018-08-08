Muratbey Uşak ligden çekildi

Ligde 5 sezon yer aldıktan sonra Türkiye Basketbol Ligi'ne dönen kırmızı-siyahlı kulübün yarışmacı takımı çekip altyapı organizasyonunu sürdüreceğini bildirdiği açıklamasında, "Kulübümüzün yönetim kurulu toplantısı neticesinde 2018-2019 sezonunda mücadele edeceğimiz TBL'ye katılmama ve A takım faaliyetlerini sonlandırma kararı almış bulunmaktayız. Bu seviyelerde mücadele etmek ciddi bir maddi kaynağa ihtiyaç gerektirmektedir. Ülkemizin bulunduğu şartlar da göz önüne alındığında altyapıdan beslenmeyen, oyuncu kadrosunu tamamen dışarıdan oluşturarak mücadele eden takımların sürekliliğinin olamayacağı kanısındayız" diye belirtildi.

AVRUPA'YA KADAR YÜKSELDİ

Uşak'ta bir ilki başarıp kenti Tahincioğlu Basketbol Süper Lig'nde temsil eden Uşak Sportif, ligdeki 5 yıllık macerasında 2 kez Avrupa kupalarına katıldı. Kırmızı-siyahlılar, FIBA Eurochallenge, Şampiyonlar Ligi ve Europe Cup'ta ülkemizi temsil etti. Geçen yıl yönetimi Uşak Belediyesi'ne geçen kulüp, kaynak sıkıntısı ve yabancı oyuncuların yükselen maliyetleri nedeniyle kapıya kilit vurdu. Uşak Sportif'in eski yabancılarına borçları da bulunuyor.