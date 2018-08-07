Basketbol Adamları Derneği'nden Başkan Ergün'e onur ödülü
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    Adamları Derneği'nden Başkan Ergün'e onur ödülü

    Basketbol Adamları Derneği'nden Başkan Ergün'e onur ödülü

    Başkanı , Adamları Derneği’nin bu yıl 13’üncü kez organize ettiği “Geleneksel Basketbol Oskarları” ödüllerinde, onur ödülü almaya layık görüldü.

    Adamları Derneği'nin geleneksel olarak düzenlediği ve bu yıl 13.'sü yapılan "Geleneksel Basketbol Oskarları" ile spora uzun yıllar çeşitli kademelerde hizmet edenlere verdiği spor hizmet ödülleri, 3 Eylül tarihinde 'ne ait Dramalılar Köşkü'nde dağıtılacak. Başkanı de Kulübü Başkanı ve TBES Federasyon Başkanı Akif Ümit Uztürk ile birlikte onur ödülüne layık görüldü.

    Basketbol Adamları Derneği Başkanı , Basketbol Oskarları seçimini 100 kişilik basketbol büyük jürisinin belirlediğini ve bu konuda da derneğin titiz bir çalışma yaptığını ifade ederek, "Basketbolumuzda yıl içinde başarılı olanların alın terini ödüllendirmek gerektiği düşüncesiyle çıktığımız yolda 13. yılımıza girdik. Ayrıca Türk sporuna katkı verenlerin hizmetlerinin karşılığını da karınca kararınca vermek ve onları unutmadığımızı yeni nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Spora ve basketbola hizmet edenleri kutluyoruz. Ödüllerimizi Eylül ayında düzenleyeceğimiz törenle dağıtacağız" dedi.


    Büyükşehir Belediyespor bünyesinde spora büyük hizmet verdiklerini, binlerce çocuğa ve gence spor yapma imkanı sağladıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, " basketbola, okçuluktan badmintona, judodan voleybola kadar onlarca branşta yeni ve modern tesislerimizde binlerce çocuğumuz ve gencimiz spor yapıyor. Onları kötü ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak adına bu önemli hizmeti veriyoruz. Spora ve sporcuya desteğimiz bundan sonra da artarak devam edecek. Bu vesileyle bizleri onur ödülüne layık gören Basketbol Adamları Derneği'nin değerli yönetimine ve kıymetli jüri üyelerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

    1. 7.8.2018 15:34
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