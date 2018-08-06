Çaprazdan gelecek rakibe göre bu defa çeyrek finalde hüsrana uğramadan gitmek istiyoruz. Artık bu yıl bunu kırarız. İnşallah ülkemize madalya getiririz" dedi.



A Milli Kadın Basketbol Takımı, 22-30 Eylül tarihleri arasında İspanya'nın Tenerife şehrinde düzenlenecek FIBA Dünya Şampiyonası'nda B Grubu'nda Arjantin, Nijerya ve Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Hazırlıklarını sürdüren millilerde oyuncularından Tilbe Şenyürek, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Mayıs ayındaki kampın verimli geçtiğini hatırlatan Şenyürek, "Erkenden toplanmamız çok iyi oldu Çok zevkli ve hareketli geçti. Şimdi hazırlıklarımıza ikinci grupla birlikte devam ediyoruz" diye konuştu.



"En zorlu maç Avusturalya ile geçecektir"



Gruptaki rakipler hakkında da konuşan 23 yaşındaki basketbolcu, "Her turnuvada olduğunu rakip ayırtmak, seçmek hiçbir takım yapmaz. Grupta Avusturalya rakiplerden biri. Diğer takımlarda iyi isimlerden oluşuyor. Basketboldan ziyade böyle bir savaşa dönüşüyor, Olimpiyat ve Dünya Şampiyonası tarzı turnuvalar. O yüzden rakip seçmek mümkün değil. Onlar da aynı şekilde düşünüyordur. Biz de aynı şekilde hazırlanmak için çalışmalarımızı sürdürüyor. En zorlu maç Avusturalya ile geçecektir" şeklinde konuştu.



"Bu defa çeyrek finalde hüsrana uğramadan gitmek istiyoruz"



Gruptan fire vermeden çıkmak istediklerini vurgulayan başarılı basketbolcu, "Gruptaki zorlu virajı geçersek çaprazdan kimin geleceğini kestiremiyoruz. Ne olacağı belli değil. Çaprazdan gelecek rakibe göre bu defa çeyrek finalde hüsrana uğramadan gitmek istiyoruz. Bize çeyrek finalde bir şey oluyor. Bir türlü yapamıyoruz. Artık bu yıl bunu kırarız. İnşallah ülkemize madalya getiririz. En kötü çeyrek final göreceğiz" şeklinde konuştu.

