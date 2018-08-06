Milli Takım’dan bronz madalya – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    ’dan bronz madalya

    Milli Takım’dan bronz madalya
    Erkek Basketbol Milli Takımı, 'da katıldığı turnuvada 3.'lük kürsüsüne çıktı. öncesi düzenlenen organizasyonun yarı finalinde 'ya 65-55 yenilen ay-yıldızlı ekip, 3.'lük sınavında Hollanda'yı 56-50 mağlup etti. Milliler, 14 Ağustos'ta Dünya Şampiyonası için Almanya'ya gidecek.
    1. 6.8.2018
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