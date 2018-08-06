Atiker Konyaspor'dan kırılan koltuklarla ilgili açıklama
Atiker Konyaspor, dün Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda oynanan TFF Süper Kupa final mücadelesinde, Galatasaray ve Akhisarspor tribünlerinde koltukların kırılıp, parçalandığını açıkladı.
Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda dün Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanan Süper Kupa finalinde her iki takım taraftarlarının da tribündeki koltuklara büyük zarar verdikleri ortaya çıktı.
Atiker Konyaspor'un final mücadelesinden sonra yaşananlarla ilgili internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Galatasaray ile Akhisarspor kulüpleri arasında oynanan TFF Süper Kupa maçının ardından Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'na büyük hasar verildiği ortaya çıktı. Galatasaray taraftarının olduğu tribünlerde bulunan sarı kırmızılılar maçın ardından kendilerine ait bölümdeki koltukları kırarak büyük maddi zarara neden oldu. Misafir takımların taraftar gruplarının tribünleri terk etmesinin ardından stat yetkililerimiz ve federasyon temsilcisi tarafından yapılan hasar tespiti sonrasında; Galatasaray taraftarlarının bulunduğu tribünlerde 500'e yakın, Akhisarspor taraftarlarının yer aldığı tribünlerde ise 40 civarında koltuğun kırıldığı ve parçalandığı görüldü."
- 6.8.2018 14:00
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Toplam 16
Yorum
Düsseldorf'lu Akhisar, ZT Kupasını Fb’den, süperide Gs’den aldı. Başarıları yadsınamaz ! Ama, dün akşam KIZARMAYAN Dany, C.Çkr’ın ayıbıydı !
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Toplam 10
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Anti-nihat Paralar bitti galiba .. Beşiktaş forması iki beden büyük geldi sana
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"Trabzonspor, umut verdi"
Toplam 1
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tutkun61 Valla hiç de öyle umut vermedi açıkcası.Sağa sola pas yapmaktan başka bie izlemedik.Takım oynuyor ama taktik yok bam bam bam.Hep böyle olmaz
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