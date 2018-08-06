Atiker Konyaspor'dan kırılan koltuklarla ilgili açıklama
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    'dan kırılan koltuklarla ilgili açıklama

    Atiker Konyaspor'dan kırılan koltuklarla ilgili açıklama

    , dün Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda oynanan TFF final mücadelesinde, ve Akhisarspor tribünlerinde koltukların kırılıp, parçalandığını açıkladı.

    Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda dün ile Akhisarspor arasında oynanan finalinde her iki takım taraftarlarının da tribündeki koltuklara büyük zarar verdikleri ortaya çıktı.


    Atiker Konyaspor'un final mücadelesinden sonra yaşananlarla ilgili internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:


    "Galatasaray ile Akhisarspor kulüpleri arasında oynanan TFF Süper Kupa maçının ardından Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'na büyük hasar verildiği ortaya çıktı. Galatasaray taraftarının olduğu tribünlerde bulunan sarı kırmızılılar maçın ardından kendilerine ait bölümdeki koltukları kırarak büyük maddi zarara neden oldu. Misafir takımların taraftar gruplarının tribünleri terk etmesinin ardından stat yetkililerimiz ve federasyon temsilcisi tarafından yapılan hasar tespiti sonrasında; Galatasaray taraftarlarının bulunduğu tribünlerde 500'e yakın, Akhisarspor taraftarlarının yer aldığı tribünlerde ise 40 civarında koltuğun kırıldığı ve parçalandığı görüldü."

    1. 6.8.2018 14:00
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