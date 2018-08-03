Basketbol antrenörü Merih Çakıroğlu son yolculuğuna uğurlandı
Hayatını kaybeden basketbol antrenörü Merih Çakıroğlu, son yolculuğuna uğurlandı.
A Milli Takım ve Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncularından Damla Çakıroğlu'nun babası Merih Çakıroğlu için Karşıyaka Camisi'nde ikindi namazının ardından tören düzenlendi.
Basketbol ve voleybol camiasından çok sayıda ismin katıldığı törenin ardından Çakıroğlu'nun naaşı Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.
- 3.8.2018 20:16
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Serdar Aziz Stoke City’e
Toplam 2
Yorum
ne ? kaç ? kim ? 5 milyon euroya kim nerden kimi alacakmış. biz serdar azize kızsak bile premier ligde o paraya 4. lig topçusu alamazsın.
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Sofiane Feghouli can sıktı
Toplam 9
Yorum
okelll berbat oyuncu nasıl bu kadar para alıyor anlamış değilim.
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Trabzonspor Hosseini'nin bonservisini açıkladı
Toplam 3
Yorum
kubilay 2.5 milyon luk adamlardan daha cok verimli olacaklar.. yonetimi kutluyorum. umutluyuz inancliyiz dogru seyler de oluyor.
Basketbol antrenörü Merih Çakıroğlu son yolculuğuna uğurlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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