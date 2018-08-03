Basketbol antrenörü Merih Çakıroğlu son yolculuğuna uğurlandı – Fotomaç – 03 Ağustos 2018
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    antrenörü son yolculuğuna uğurlandı

    Basketbol antrenörü Merih Çakıroğlu son yolculuğuna uğurlandı

    Hayatını kaybeden antrenörü , son yolculuğuna uğurlandı.

    A Milli Takım ve Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncularından Damla Çakıroğlu'nun babası için Karşıyaka Camisi'nde ikindi namazının ardından tören düzenlendi.

    ve voleybol camiasından çok sayıda ismin katıldığı törenin ardından Çakıroğlu'nun naaşı Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

    1. 3.8.2018 20:16
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