Pınar Karşıyaka'da transfer – Fotomaç – 28 Temmuz 2018
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    29 Temmuz 2018, Pazar
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    Pınar Karşıyaka'da transfer

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden , geçen sezon takımlarından Maccabi Ashdod forması giyen ABD'li 'yi etti.

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden , geçen sezon takımlarından Maccabi Ashdod forması giyen ABD'li 'yi etti.

    Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon İsrail liginde 17,3 sayı, 6,2 asist ortalamasıyla mücadele eden ve normal sezonun en değerli oyuncusu seçilen (MVP) Sek Henry ile sözleşme imzalandığı aktarıldı.

    Açıklamada, şutör oyuncu kurucu pozisyonunda oynayan 31 yaşındaki basketbolcuya başarılı bir sezon geçirmesi temennisinde bulunuldu.

    1. 28.7.2018 23:53
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