Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, geçen sezon İsrail takımlarından Maccabi Ashdod forması giyen ABD'li Sek Henry'yi transfer etti.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, geçen sezon İsrail takımlarından Maccabi Ashdod forması giyen ABD'li Sek Henry'yi transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon İsrail liginde 17,3 sayı, 6,2 asist ortalamasıyla mücadele eden ve normal sezonun en değerli oyuncusu seçilen (MVP) Sek Henry ile sözleşme imzalandığı aktarıldı.
Açıklamada, şutör oyuncu kurucu pozisyonunda oynayan 31 yaşındaki basketbolcuya başarılı bir sezon geçirmesi temennisinde bulunuldu.
- 28.7.2018 23:53
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 10
Yorum
? başkana alkıştan başka bir şey yapmayan divan dakiler şimdi neredeler..hesap neden sorulma dı ?
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Bony için Fener’e yoğun pres var
Toplam 1
Yorum
fatih gül wilfired bony yeni forma fenerbahce istanbul sari lacivert kadikköy sükrü saracoglu istanbul sabiha gökcen atatürk
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 10
Yorum
hesap verilmeli kulübü yönetenler bu borçları ödemeli..kulübe bırakıp gitmek bu kadar kolay mı..
Pınar Karşıyaka'da transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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