Galatasaray Basketbol Takımı’ndan 3 transfer
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, kadrosunu 3 oyuncuyla güçlendirdi.
Sarı-Kırmızılı ekip İstanbul Büyükşehir Belediye Kulübü'nden Ayberk Olmaz, Antalyaspor'dan Emir Gökalp ve geçtiğimiz sezonu Sakarya Büyükşehir Basketbol'da geçiren Can Korkmaz'ı kadrosuna kattı.
Galatasaray, pivot pozisyonunda oynayan Ayberk Olmaz 1+1 yıllık, 23 yaşındaki oyun kurucu Emir Gökalp ile 2+1, önceki sezonu 6.8 sayı, 1.8 ribaund ve 2.2 asist ortalamalarıyla tamamlayan Can Korkmaz ile ise 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
- 27.7.2018 19:26
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
68 milyon kar etti!. ödenecek paralar içinde.
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
MYılmaz Geri kalan futbolcuları da gönderin. O zaman kâr tavan yapar. Hatta kulübü kapatın. Sorun kökten çözülür.
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"Polis Terim’i duyunca bıraktı"
Toplam 1
Yorum
mmutlu Dogru ise gurur verici bisey, bir Türk olarak herkes guru duymasi lazim.
Galatasaray Basketbol Takımı’ndan 3 transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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