Galatasaray Basketbol Takımı’ndan  3 transfer – Fotomaç – 27 Temmuz 2018
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Takımı’ndan  3 transfer

    Galatasaray Basketbol Takımı’ndan  3 transfer

    Erkek Takımı, kadrosunu 3 oyuncuyla güçlendirdi.

    Sarı-Kırmızılı ekip İstanbul Büyükşehir Belediye Kulübü'nden , Antalyaspor'dan ve geçtiğimiz sezonu Büyükşehir 'da geçiren Can Korkmaz'ı kadrosuna kattı.

    , pivot pozisyonunda oynayan Ayberk Olmaz 1+1 yıllık, 23 yaşındaki oyun kurucu Emir Gökalp ile 2+1, önceki sezonu 6.8 sayı, 1.8 ribaund ve 2.2 asist ortalamalarıyla tamamlayan Can Korkmaz ile ise 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

    1. 27.7.2018 19:26
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