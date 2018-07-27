Sarı-Kırmızılı ekip İstanbul Büyükşehir Belediye Kulübü'nden Ayberk Olmaz, Antalyaspor'dan Emir Gökalp ve geçtiğimiz sezonu Sakarya Büyükşehir Basketbol'da geçiren Can Korkmaz'ı kadrosuna kattı.



Galatasaray, pivot pozisyonunda oynayan Ayberk Olmaz 1+1 yıllık, 23 yaşındaki oyun kurucu Emir Gökalp ile 2+1, önceki sezonu 6.8 sayı, 1.8 ribaund ve 2.2 asist ortalamalarıyla tamamlayan Can Korkmaz ile ise 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.