Shaq O’Neal G.Antep’te!
Erkekler Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, ABD'li forvet Shaquielle O'Neal McKissic'i 1 yıllığına renklerine kattı.
Erkekler Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, ABD'li forvet Shaquielle O'Neal McKissic'i 1 yıllığına renklerine kattı. 27 yaşında, 1,96 boyundaki forvet McKissic geçtiğimiz sezona İspanya'nın Gran Canaria takımında başlamış, daha sonra Rus ekibi Avtodor Saratov'a transfer olmuştu.
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