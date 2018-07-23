Shaq O’Neal G.Antep’te! – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Shaq O’Neal G.Antep’te!

    Shaq O’Neal G.Antep’te!

    Erkekler Basketbol Süper Ligi takımlarından , 'li forvet Shaquielle O'Neal 'i 1 yıllığına renklerine kattı.

    Erkekler Basketbol Süper Ligi takımlarından , 'li forvet Shaquielle O'Neal 'i 1 yıllığına renklerine kattı. 27 yaşında, 1,96 boyundaki forvet geçtiğimiz sezona 'nın Gran Canaria takımında başlamış, daha sonra Rus ekibi Avtodor Saratov'a transfer olmuştu.

    1. 23.7.2018
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