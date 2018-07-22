Büyükçekmece Basketbol, Malcolm Armstead'ı transfer etti – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Büyükçekmece , 'ı transfer etti

    Büyükçekmece Basketbol, Malcolm Armstead'ı transfer etti

    Tahincioğlu Süper Ligi ekiplerinden Büyükçekmece Basketbol, ABD'li oyuncu 'ı kadrosuna kattı.

    Büyükçekmece Kulübünden yapılan açıklamada, daha önce 'de Yeşilgiresun Belediyespor'da da forma giyen 29 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

    1. 22.7.2018 20:32
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