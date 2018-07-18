Panathinaikos, Nikos Pappas'ın sözleşmesi 2 yıl uzattı
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    , 'ın sözleşmesi 2 yıl uzattı

    <a href="/index/panathinaikos?id=4b7db351-cf64-4313-8123-fa110ac2cb90" class="" rel="tag">Panathinaikos</a>, <a href="/index/nikos-pappas?id=4d6a2385-6c22-44b8-bc43-75af267a5957" class="" rel="tag">Nikos Pappas</a>'ın sözleşmesi 2 yıl uzattı

    Avrupa'nın güçlü ekiplerinden , oyuncusu 'in sözleşmesini 2 yıl uzattı.

    Yeni sezon çalışmalarını sürdüren ekibi , , Ioannis Papapetrou ve Stephane Lasme'yi kadrosuna dahil etmişti. Dış dışında bir yandan iç transfere de ağırlık veren , oyuncu ile nikah tazeledi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Pappas ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi. Başarılı basketbolcu, 5 sezondur Yunan temsilcisi için oynuyordu.
    28 yaşındaki basketbolcu geçtiğimiz sezon Euroleague'de 8.2 sayı, 1.1 ribaund ve 0.9 asist ortalamalarıyla oynadı.
    1. 18.7.2018 12:18
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