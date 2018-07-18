Panathinaikos, Nikos Pappas'ın sözleşmesi 2 yıl uzattı
Avrupa'nın güçlü ekiplerinden Panathinaikos, Yunan oyuncusu Nikos Pappas'in sözleşmesini 2 yıl uzattı.
28 yaşındaki basketbolcu geçtiğimiz sezon THY Euroleague'de 8.2 sayı, 1.1 ribaund ve 0.9 asist ortalamalarıyla oynadı.
- 18.7.2018 12:18
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Gökdeniz Karadeniz Trabzonspor'a kırgın
Toplam 3
Yorum
arif haklı adam, bu Trabzonsporlu yöneticilerde böyle vefasızlık oluyor!!
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Galatasaray Serdar Gürler için Osmanlıspor ile transfer masasına oturdu
Toplam 7
Yorum
Aslan Serdarda gelirse takim dikine hizli oynayan futbolculardan olusur,acik farkla sampiyon oluruz yada ilk 3 disinda kaliriz
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Guardiola, Jason Denayer’i ABD kampına aldı
Toplam 1
Yorum
Aslan M.City oynatir,artik Denayer geri gelmez!
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