"Darüşşafaka'da yeni bir yapılanmaya gidiyoruz"

Bu yapılanmaları iyi gerçekleştirip istikrarlı bir şekilde uzun zamana yaymamız gerekiyor. Bu sezon 5 yabancı oynatılacak olmasından dolayı bir anda Türk oyuncularla ilgili çok ciddi fark olacağını düşünmüyorum" - "THY Avrupa Ligi 'nde kalıcı bir başantrenör olmayı hedefliyorum. Darüşşafaka ile lig ve Avrupa'da iyi işler yaptıktan sonra tekrar yurt dışında çalışmak istiyorum"

Darüşşafaka Basketbol Takımı Başantrenörü Ahmet Çakı, yeşil-siyahlı takımda yeni bir yapılanmaya gittiklerini söyledi.

Başantrenörlük kariyerine başladığı Darüşşafaka ile 12 yıl sonra tekrar yolları kesişen Çakı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahada mücadele eden ve Darüşşafaka ruhunu ortaya koyan bir takım oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Doğuş Grubu'nun ikinci ligden aldığı Darüşşafaka'yı Avrupa'da şampiyonluk yaşayan bir takım seviyesine getirdiğini aktaran 43 yaşındaki başantrenör, "Doğuş Grubu'nun hakkını vermek lazım. Kulübe çok ciddi destekte bulundular. Bu yıl itibarıyla ise ayrılma kararı aldılar. Bu yüzden farklı bir yapı ve tarza geçiyoruz. Ekonomik şartlar ve yakaladığı çıkışlardan dolayı bazı oyuncuları kaybettik. Yeni bir yapılanmaya gidiyoruz. Darüşşafaka'nın kendi kültürüyle oynadığı basketbolu sahaya yansıtmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uzun vadeli bir yapılanma gerçekleştirmek istiyoruz. Ligde şampiyonluk hedefinden bahsetmemiz gerçekçi bir hedef olmaz. Üst sıralarda yer almayı hedefliyoruz. Darüşşafaka son 3-4 yıldır lig sıralamasında ilk 6 içinde yer alıyor. Bu sezon daha yukarıya çıkmak için mücadele edeceğiz. Rakibimiz Real Madrid de olsa her maçı kazanmak için oynayacağız. Bu sezon bittiğinde elimizde tutulur bir şey olsun istiyoruz. Sezon sonunda hala sıfırdan bir şey yapmaya çalışıyorsak bu bizi çok geriye götürür. Diğer sezonlara taşıyacak bir şeyler bırakmak istiyoruz."

"Enerjik ve başarıya aç oyuncular tercih ediyoruz"

Ahmet Çakı, kadroya başarıya aç ve enerjik oyuncular dahil ettiklerini aktardı.

THY Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olmalarının önemine değinen 43 yaşındaki başantrenör, "Yetenekli oyuncular transfer ettik. Kadromuzda Muhammed Baygül, Kartal Özmızrak, Doğuş Özdemiroğlu ve Emircan Koşut gibi Türk oyuncular var. Bu isimlerle yeni aldığımız oyuncuları kaynaştıracağız. Güzel adımlar attığımızı düşünüyorum. Aynı fikirde olduğumuz oyuncularla yola çıkmaya çalıştık." dedi.

Stanton Kidd ve Michael Eric dışındaki yabancı oyuncularla yolların ayrıldığını ve takıma yeni transferler yaptıklarını vurgulayan Ahmet Çakı, "Bir yabancı oyuncuyla daha anlaşacağız. Forvet pozisyonuna düşünüyoruz. Zaten şu an 6 yabancımız var. Ligde 5 yabancı oyuncu kuralı var ama THY Avrupa Ligi uzun bir maraton. Birçok takım haklı olarak 9-10 yabancıyla yola çıkıyor. Biz istiyoruz ki 7 yabancımız olsun ve Türk oyuncuları da oynatalım. Kulübün kültürünü yansıtan savaşçı ve iyi basketbol oynayan bir takım oluşturmayı hedefliyoruz. Bunun için de enerjik ve başarıya aç oyuncular tercih ediyoruz. Her pozisyonu son top ciddiyetinde oynayan bir takım oluşturmak istiyoruz. Ülkemizi ve kulübümüzü gururlandırmayı amaçlıyoruz." diye görüş belirtti.

"Wilbekin tüm ülke için önemli bir oyuncu"

Ahmet Çakı, Darüşşafaka'nın geçen sezon ULEB Avrupa Kupası'nı kazanmasında başrol oynayan ve gelecek sezon İsrail ekibi Maccabi FOX'ta mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı'nın oyuncusu Scottie Wilbekin hakkında şu değerlendirmede bulundu:

"Wilbekin sadece Darüşşafaka değil tüm ülke için önemli bir oyuncu. Çünkü Türk pasaportu var. Geçen sezon ortaya koyduğu performansla lig ve ULEB Avrupa Kupası'nı domine etti. Böyle bir oyuncuyu herkes takımında ister. Bir oyuncu bu aşamaya çıktıktan sonra onu takımda tutmak da hiç kolay değil. Kontratı vardı ama belli bir bonservis bedeli karşılığında Maccabi FOX'a gitti. Darüşşafaka olarak hiçbir zaman maksimumu yakalamış en üst düzeydeki oyuncuları ekonomik olarak alma imkanımız yok. Biz maksimuma ulaşmamış oyuncuları tercih edip, Darüşşafaka'da en iyisini yaptırmayı hedefliyoruz."

"Bir anda Türk oyuncularla ilgili çok ciddi fark olmaz"

Kariyerinde TOFAŞ ve Anadolu Efes'te de başantrenörlük yapan Ahmet Çakı, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yabancı oyuncu sayısının 6'dan 5'e düşürülmesiyle ilgili şunları kaydetti:

"Bu kararın çıkış noktası herkesin sahada mümkün olduğu kadar Türk oyuncu görmesi. Hepimizin dileği de bu zaten ama hemen verilen bir kararla bunun bir yılda gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Önemli olan sorumluluk alabilen Türk oyuncular yetiştirmek. Bu da sadece A takım seviyesinde değil altyapıda ve A takıma geçiş sürecinde belirleyici oluyor. Gelişim Ligi'nin çok katkısı oldu. Bu yapılanmaları iyi gerçekleştirip istikrarlı bir şekilde uzun zamana yaymamız gerekiyor. Bu sezon 5 yabancı oynatılacak olmasından dolayı bir anda Türk oyuncularla ilgili çok ciddi fark olacağını düşünmüyorum."

"THY Avrupa Ligi'nde kalıcı bir başantrenör olmayı hedefliyorum"

Ahmet Çakı, başantrenör olarak ilk kez mücadele edeceği THY Avrupa Ligi'nde kalıcı olmak istediğini belirtti.

TOFAŞ'ta başantrenörlük yaptığı dönemde THY Avrupa Ligi'nde yer alabilmek için Anadolu Efes'in yardımcı antrenörlük teklifini kabul ettiğini dile getiren Çakı, "Hedefim her zaman THY Avrupa Ligi'nin içinde olmaktı. Bu sezon da Darüşşafaka ile THY Avrupa Ligi'nde mücadele edeceğiz. THY Avrupa Ligi'nde kalıcı bir başantrenör olmayı hedefliyorum. Darüşşafaka ile lig ve Avrupa'da iyi işler yaptıktan sonra tekrar yurt dışında çalışmak istiyorum." yorumunu yaptı.

"Türk antrenör ve oyuncular yurt dışında çalışma fırsatını değerlendirmeli"

Son olarak Almanya'nın ALBA Berlin takımında başantrenörlük yapan Ahmet Çakı, Türk basketbolcular ve antrenörlerin yurt dışında çalışma fırsatını değerlendirmesi gerektiğini savundu.

İki sezon önce Türkiye'den teklifler olmasına rağmen ALBA Berlin'i tercih ettiği dile getiren Çakı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yurt dışında Türk başantrenörlere çok fazla ilgi olmuyor. Kulübün durumunun o anda çok iyi olmamasına rağmen ben bu teklifi kabul ettim. Türk başantrenörleri ve oyuncuları yurt dışında çalışma fırsatını değerlendirmeli. Ülkemizde gerçekten çok iyi işler yapıyoruz. Her branşta böyle ama bunu yurt dışına taşımada iyi değiliz. Ülke insanının yurt dışına gidip kendisini ifade etmesi bence önemli. Yurt dışında çalıştığım için çok mutluyum. Farklı bir tecrübeydi. Benim hedefim orada 2 yıllık kontratımı bitirip devamında yurt dışında kalmaktı ama şartlar istediğimiz gibi gelişmedi ve ilk yılın sonunda ayrıldım."