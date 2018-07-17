Manisa BBSK Çağıl Topbaş ile sözleşme yeniledi
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    Manisa BBSK ile sözleşme yeniledi

    Manisa BBSK <a href="/index/cagil-topbas?id=19d81896-0409-4ab8-83ed-920357302418" class="" rel="tag">Çağıl Topbaş</a> ile sözleşme yeniledi

    Türkiye Erkekler Basketbol 1. Lig ekiplerinden Manisa , tecrübeli oyuncusu ile sözleşme yeniledi.

    Yeni sezonda Türkiye Erkekler Basketbol 1. Lig'de mücadele eden olan Belediyesi yapılanmasını sürdürüyor. Dış transferde önemli oyucuları renklerine bağlayan , iç transferde de geçtiğimiz sezon yeşil-beyazlı forma altında başarılı bir sezon geçiren ile sözleşme yeniledi. Topbaş için Halil Onultmak Spor Tesislerinde düzenlenen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyesi Bora Çaylan da hazır bulundu. Kendisini tekrardan yeşil-beyazlı kulübe bağlayan imzayı atmasının ardından açıklamalarda bulunan , "Bu ailede kaldığım için mutluyum. Geçtiğimiz yıl çok güzel bir sezon geçirdik. İnşallah bu sene de devamını getirmek için elimizden geleni yapacağız. İki taraf için de hayırlısı olsun. İnşallah güzel bir sezon olur bizim için. Geçen yılla doğru orantılı olarak olabildiğince galibiyet almak ve ligi bitirebildiğimiz en iyi yerde bitirmek için mücadele edeceğiz" dedi.
    1. 17.7.2018 14:21
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