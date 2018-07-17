Hatay Büyükşehir Belediyespor'da transfer çalışmaları
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    'da çalışmaları

    <a href="/index/hatay-buyuksehir-belediyespor?id=41325ee6-8d4b-43d1-be4a-8e90ad31d742" class="" rel="tag">Hatay Büyükşehir Belediyespor</a>'da <a href="/index/transfer?id=1e09b976-0e2c-4a75-bc0c-79a0614a1fc0" class="" rel="tag">transfer</a> çalışmaları

    Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden , Katsiaryna Snytsina ile için anlaştı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3 sezondur takımın formasını giyen ve sözleşmesi sona eren Belaruslu forvet Snytsina ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

    için hazırlıkların sürdüğü ifade edilen açıklamada, transferin her iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

    1. 17.7.2018 14:29
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