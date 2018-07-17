Hatay Büyükşehir Belediyespor'da transfer çalışmaları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3 sezondur takımın formasını giyen ve sözleşmesi sona eren Belaruslu forvet Snytsina ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Yeni sezon için hazırlıkların sürdüğü ifade edilen açıklamada, transferin her iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulunuldu.