Hatay Büyükşehir Belediyespor'da transfer çalışmaları
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor, Katsiaryna Snytsina ile yeni sezon için anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3 sezondur takımın formasını giyen ve sözleşmesi sona eren Belaruslu forvet Snytsina ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Yeni sezon için hazırlıkların sürdüğü ifade edilen açıklamada, transferin her iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulunuldu.
- 17.7.2018 14:29
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
Fenerli Aziz Yıldırım sayesinde bu hallerdeyiz zaten. Daha doğrusu o zihniyetteki yönetimler sayesinde Türk futbolu bu halde
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
yasinnn sattığın değerde ve sayıda oyuncu alabilirsin gibi bir finasal yaptırım var şuan 1 sene süreli. bu yüzden
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Beşiktaş'tan UEFA açıklaması!
Toplam 1
Yorum
hukuksal hakki yok koskoca klübün düştüğü hale bakarmisiniz ne demek taraftar gelmesin deplasman maçlarına
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