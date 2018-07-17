Hackett, CSKA Moskova'da
Rusya'nın CSKA Moskova ekibi, ABD asıllı İtalyan milli basketbolcu Daniel Hackett'ı kadrosuna kattı.
Rusya'nın CSKA Moskova ekibi, ABD asıllı İtalyan milli basketbolcu Daniel Hackett'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Hackett ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
İtalya'da Benetton Treviso, Scavolini Pesaro, Montepaschi Siena, EA7 Emporio Armani, Yunanistan'da Olympiakos formaları giyen skorer basketbolcu Hackett, geçen sezon Almanya'nın Brose Bamberg takımında görev yaptı.
Hackett, geçen sezon Brose Bamberg formasıyla THY Avrupa Ligi'nde 9,6 sayı, 3,4 asist, 2,7 ribaunt ortalamaları yakaladı.
- 17.7.2018 12:04
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
Fenerli Aziz Yıldırım sayesinde bu hallerdeyiz zaten. Daha doğrusu o zihniyetteki yönetimler sayesinde Türk futbolu bu halde
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
yasinnn sattığın değerde ve sayıda oyuncu alabilirsin gibi bir finasal yaptırım var şuan 1 sene süreli. bu yüzden
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Beşiktaş'tan UEFA açıklaması!
Toplam 1
Yorum
hukuksal hakki yok koskoca klübün düştüğü hale bakarmisiniz ne demek taraftar gelmesin deplasman maçlarına
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