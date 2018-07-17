Hackett, CSKA Moskova'da
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    Hackett, 'da

    Hackett, CSKA Moskova'da

    'nın ekibi, ABD asıllı İtalyan milli basketbolcu 'ı kadrosuna kattı.

    'nın ekibi, ABD asıllı İtalyan milli basketbolcu 'ı kadrosuna kattı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Hackett ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

    'da Benetton Treviso, Scavolini Pesaro, , EA7 , 'da formaları giyen skorer basketbolcu Hackett, geçen sezon 'nın takımında görev yaptı.

    Hackett, geçen sezon Brose Bamberg formasıyla Avrupa Ligi'nde 9,6 sayı, 3,4 asist, 2,7 ribaunt ortalamaları yakaladı.

    1. 17.7.2018 12:04
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