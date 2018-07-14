Doğan Hakyemez’i kalbimize gömdük – Fotomaç – 14 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Temmuz 2018, Cumartesi
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI         ENGLISH

    ’i kalbimize gömdük

    <a href="/index/dogan-hakyemez?id=30348203-9a42-495f-a48e-86664ba36c5d" class="" rel="tag">Doğan Hakyemez</a>’i kalbimize gömdük
    Türk basketbolunun duayenlerinden eski milli oyuncu ve yönetici , son yolculuğuna uğurlandı. Geçirdiği kalp krizi sonucu hayata 68 yaşında gözlerini yuman Hakyemez'in cenazesi, dün Zincirlikuyu Camisi'nde kılınan namazın ardından, Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verildi.
    1. 14.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ’i kalbimize gömdük haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN