THY Avrupa Ligi'nde yılın başantrenörü Laso
Ligde son şampiyon Real Madrid'in İspanyol çalıştırıcısı Pablo Laso, yılın başantrenörü unvanına layık görüldü
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamlayan İspanyol ekibi Real Madrid'in çalıştırıcısı Pablo Laso, yılın başantrenörü seçildi.
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2005 yılından bu yana efsane Rus çalıştırıcı Alexander Gomelsky adına verilen yılın en iyi başantrenörü ödülüne, yapılan oylama sonucunda İspanyol Laso ikinci kez layık görüldü.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yer alan 16 takımın başantrenörlerinin yaptığı oylama sonucunda ülkesinin Zalgiris takımı ile Dörtlü Final oynama başarısı gösteren Litvanyalı Sarunas Jasikevicius ikinci, finalde Real Madrid'e kaybeden Fenerbahçe'nin Sırp çalıştırıcısı Zeljko Obradovic ise üçüncü oldu.
Ligde yılın başantrenörü ödülünü daha önce 3 kez Obradovic, ikişer kez Laso ile Ettore Messina ve birer kez Pini Gershon, Dusko Vujosevic, Xavi Pascual, Dusan Ivkovic, Georgios Bartzokas, David Blatt ve Dimitris Itoduis kazandı.
- 13.7.2018 16:01
- Fenerbahçe'nin yeni transferi Nijmengen'li Ferdi Kadıoğlu İstanbul'da! Ferdi Kadıoğlu kimdir? Nereli? Kaç yaşında?
- Fenerbahçe - Lozan maçı hangi kanalda, saat kaçta?
- Doğan Hakyemez, son yolculuğuna uğurlandı
- Galatasaray - Wil 1900: 1-0 | Maç sonucu
- Everton sosyal medya hesabından Cenk Tosun klibi paylaştı
- Everton sosyal medya hesabından Cenk Tosun klibi paylaştı
- Galatasaray'dan Onyekuru paylaşımı!
- 2018 Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan İngiltere'yi 2-1 mağlup etti ve finale yükseldi (ÖZET İZLE)
- Şenol Güneş: "Hadsizlik yapmam ama bana hadsizlik yapana..."
- Volkan Demirel'den Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Berke Özer yorumu
-
Galatasaray yni oyuncusu Onyekuru'nun maliyetini açıkladı
Toplam 1
Yorum
rohagi Fizik olarak cok gucsuz bir oyuncu. Sampiyonlar liginde olmaz ezilir.
-
Fenerbahçe'den yanıt alamayan Nani, ülkesine döndü
Toplam 1
Yorum
Hee Yanıt alamadı! Adam burdan kaçtı neden dönsün tekrar. Salla
-
Galatasaray Everton'dan Onyekuru transferini KAP'a bildirdi
Toplam 2
Yorum
UA Belki çok parlar neden satın alma için opsiyon koymadınız.
THY Avrupa Ligi'nde yılın başantrenörü Laso haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.