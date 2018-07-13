THY Avrupa Ligi'nde yılın başantrenörü Laso – Fotomaç – 13 Temmuz 2018
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    13 Temmuz 2018, Cuma
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    THY 'nde yılın başantrenörü Laso

    THY Avrupa Ligi'nde yılın başantrenörü Laso

    Ligde son şampiyon 'in İspanyol çalıştırıcısı , yılın başantrenörü unvanına layık görüldü

    Basketbol THY 'nde 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamlayan İspanyol ekibi 'in çalıştırıcısı , yılın başantrenörü seçildi.

    Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2005 yılından bu yana efsane Rus çalıştırıcı Alexander Gomelsky adına verilen yılın en iyi başantrenörü ödülüne, yapılan oylama sonucunda İspanyol Laso ikinci kez layık görüldü.

    Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yer alan 16 takımın başantrenörlerinin yaptığı oylama sonucunda ülkesinin Zalgiris takımı ile Dörtlü Final oynama başarısı gösteren Litvanyalı Sarunas Jasikevicius ikinci, finalde Real Madrid'e kaybeden 'nin Sırp çalıştırıcısı ise üçüncü oldu.

    Ligde yılın başantrenörü ödülünü daha önce 3 kez Obradovic, ikişer kez Laso ile Ettore Messina ve birer kez Pini Gershon, Dusko Vujosevic, Xavi Pascual, , Georgios Bartzokas, David Blatt ve Dimitris Itoduis kazandı.

    1. 13.7.2018 16:01
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