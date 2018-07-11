FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde rakipler belli oldu
Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) tarafından düzenlenen Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde, gruplar ve ön eleme turlarındaki eşleşmeler belli oldu. Turnuvada ülkemizi temsil edecek Beşiktaş Sompo Japan, Banvit, Eskişehir Basket ve Sakarya Büyükşehir Basketbol'un rakipleri belli oldu.
İsviçre'nin Mies kasabasındaki FIBA Basketbol Evi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde, 32 takımla oynanacak normal sezondaki 4 grubun yanı sıra 6 ekibin grup aşamasına katılma hakkı kazanacağı eleme turu eşleşmeleri de belirlendi.
Buna göre, Türk kulüplerinden Banvit A Grubu'nda, Eskişehir Basket C Grubu'nda, Beşiktaş Sompo Japan ise D Grubu'nda mücadele edecek. Ön elemelerden A ve B gruplarına, ikişer, C ve D gruplarına da birer takım eklenecek.
Organizasyona 3. ön eleme turundan katılacak Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un ise 4 olası rakibi bulunuyor. Elemelerin ilk turundaki Sigal Priştine (Kosova)-Donar (Hollanda) ile Fribourg Olympic (İsviçre)-Avtodor (Rusya) eşleşmelerinin kazananları arasındaki 2. ön eleme turu maçlarından galip ayrılan takım, Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un rakibi olacak. Sakarya Büyükşehir Belediyespor, turu geçtiği takdirde B Grubu'nda yer alacak.
24 kulübün yer aldığı 1. ön eleme turu eşleşmelerinin galipleri, 2. ön eleme turunda karşı karşıya gelecek. Tur atlayan 6 takım da 3. ön eleme turunda kendilerini bekleyen 6 ekiple gruplara kalma mücadelesi verecek.
Sekizer takımın 4 gruba ayrılacağı Şampiyonlar Ligi'nde ilk 4 sırayı alan ekipler, son 16 turuna yükselecek. Grup maçlarını 5 ve 6. sırada tamamlayan takımlar ise yollarına, FIBA'nın ikinci turnuvası Avrupa Kupası'nda devam edecek.
1. ön eleme turu maçlarının 20-22 Eylül, 2. ön eleme turu müsabakalarının 25-28 Eylül ve 3. ön eleme turu karşılaşmalarının 1-4 Ekim tarihlerinde yapılacağı organizasyonda, grup aşaması ise 9 Ekim'de başlayacak.
FIBA Şampiyonlar Ligi 2018-2019 sezonu grupları şöyle:
A Grubu: Banvit, Riesen (Almanya), Avellino (İtalya), Anwil (Polonya), Le Mans (Fransa), Ventspils (Letonya)
B Grubu: Umana Reyer (İtalya), PAOK (Yunanistan), Iberostar Tenerife (İspanya), Telekom Baskets Bonn (Almanya), Hapoel UNET Holon (İsrail), Opava (Çekya)
C Grubu: Eskişehir Basket, Brose Bamberg (Almanya), Nymburk (Çekya), AEK (Yunanistan), Montakit Fuenlabrada (İspanya), Hapoel Kudüs (İsrail), JDA Dijon (Fransa)
D Grubu: Beşiktaş Sompo Japan, Neptunas (Litvanya), SIG Strasbourg (Fransa), Oostende (Belçika), Promitheas (Yunanistan), Petrol Olimpija (Slovenya), Segafredo Virtus Bologna (İtalya)
- 11.7.2018 13:26
- Güncelleme: 11.7.2018 13:36
- 2018 Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan İngiltere'yi 2-1 mağlup etti ve finale yükseldi (ÖZET İZLE)
- Şenol Güneş: "Hadsizlik yapmam ama bana hadsizlik yapana..."
- Volkan Demirel'den Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Berke Özer yorumu
- Vida'nın yeni görüntüleri çıktı: Yan Belgrad
- İşte Ronaldo'nun Torino'daki villası
-
Fransa Hırvatistan final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
YAW HE OKAN cüneyt çakır ingiltereyi tutuyordu resmen maçı tersten izlemişsin galiba :)
-
Çağlar için bize teklif gelmedi
Toplam 1
Yorum
qwerz satisdan paymi? kovayi kim alir ki sizde pay alasiniz 10 maca 37 gol
-
Gelecek G.Saray’da
Toplam 1
Yorum
austin 1 sezonu kuratracağız die evertona futbolcu yetiştireceğine şu botheim vs gibi oyuncuları bulup geleceğe yatırımı bin kere tercih ederim
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde rakipler belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.