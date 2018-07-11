FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde rakipler belli oldu – Fotomaç – 11 Temmuz 2018
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    FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde rakipler belli oldu

    FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde rakipler belli oldu

    Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) tarafından düzenlenen Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde, gruplar ve ön eleme turlarındaki eşleşmeler belli oldu. Turnuvada ülkemizi temsil edecek Sompo Japan, Banvit, ve Büyükşehir Basketbol'un rakipleri belli oldu.

    'nin Mies kasabasındaki FIBA Basketbol Evi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde, 32 takımla oynanacak normal sezondaki 4 grubun yanı sıra 6 ekibin grup aşamasına katılma hakkı kazanacağı eleme turu eşleşmeleri de belirlendi.

    Buna göre, Türk kulüplerinden Banvit A Grubu'nda, C Grubu'nda, Sompo Japan ise D Grubu'nda mücadele edecek. Ön elemelerden A ve B gruplarına, ikişer, C ve D gruplarına da birer takım eklenecek.

    Organizasyona 3. ön eleme turundan katılacak Büyükşehir Belediyespor'un ise 4 olası rakibi bulunuyor. Elemelerin ilk turundaki Sigal Priştine (Kosova)-Donar (Hollanda) ile Fribourg Olympic ()-Avtodor (Rusya) eşleşmelerinin kazananları arasındaki 2. ön eleme turu maçlarından galip ayrılan takım, Büyükşehir Belediyespor'un rakibi olacak. Büyükşehir Belediyespor, turu geçtiği takdirde B Grubu'nda yer alacak.

    24 kulübün yer aldığı 1. ön eleme turu eşleşmelerinin galipleri, 2. ön eleme turunda karşı karşıya gelecek. Tur atlayan 6 takım da 3. ön eleme turunda kendilerini bekleyen 6 ekiple gruplara kalma mücadelesi verecek.

    Sekizer takımın 4 gruba ayrılacağı Şampiyonlar Ligi'nde ilk 4 sırayı alan ekipler, son 16 turuna yükselecek. Grup maçlarını 5 ve 6. sırada tamamlayan takımlar ise yollarına, FIBA'nın ikinci turnuvası Avrupa Kupası'nda devam edecek.

    1. ön eleme turu maçlarının 20-22 Eylül, 2. ön eleme turu müsabakalarının 25-28 Eylül ve 3. ön eleme turu karşılaşmalarının 1-4 Ekim tarihlerinde yapılacağı organizasyonda, grup aşaması ise 9 Ekim'de başlayacak.

    FIBA Şampiyonlar Ligi 2018-2019 sezonu grupları şöyle:

    A Grubu: Banvit, Riesen (Almanya), Avellino (İtalya), Anwil (Polonya), Le Mans (Fransa), Ventspils (Letonya)

    B Grubu: Umana Reyer (İtalya), PAOK (Yunanistan), Iberostar Tenerife (İspanya), Telekom Baskets Bonn (Almanya), Hapoel UNET Holon (İsrail), Opava (Çekya)

    C Grubu: Basket, Brose Bamberg (Almanya), Nymburk (Çekya), AEK (Yunanistan), Montakit Fuenlabrada (İspanya), Hapoel Kudüs (İsrail), JDA Dijon (Fransa)

    D Grubu: Sompo Japan, Neptunas (Litvanya), SIG Strasbourg (Fransa), Oostende (Belçika), Promitheas (Yunanistan), Olimpija (Slovenya), Segafredo Virtus Bologna (İtalya)

    1. 11.7.2018 13:26
    2. Güncelleme: 11.7.2018 13:36
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