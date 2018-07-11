FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde rakipler belli oldu

İsviçre'nin Mies kasabasındaki FIBA Basketbol Evi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde, 32 takımla oynanacak normal sezondaki 4 grubun yanı sıra 6 ekibin grup aşamasına katılma hakkı kazanacağı eleme turu eşleşmeleri de belirlendi.

Buna göre, Türk kulüplerinden Banvit A Grubu'nda, Eskişehir Basket C Grubu'nda, Beşiktaş Sompo Japan ise D Grubu'nda mücadele edecek. Ön elemelerden A ve B gruplarına, ikişer, C ve D gruplarına da birer takım eklenecek.

Organizasyona 3. ön eleme turundan katılacak Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un ise 4 olası rakibi bulunuyor. Elemelerin ilk turundaki Sigal Priştine (Kosova)-Donar (Hollanda) ile Fribourg Olympic (İsviçre)-Avtodor (Rusya) eşleşmelerinin kazananları arasındaki 2. ön eleme turu maçlarından galip ayrılan takım, Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un rakibi olacak. Sakarya Büyükşehir Belediyespor, turu geçtiği takdirde B Grubu'nda yer alacak.

24 kulübün yer aldığı 1. ön eleme turu eşleşmelerinin galipleri, 2. ön eleme turunda karşı karşıya gelecek. Tur atlayan 6 takım da 3. ön eleme turunda kendilerini bekleyen 6 ekiple gruplara kalma mücadelesi verecek.

Sekizer takımın 4 gruba ayrılacağı Şampiyonlar Ligi'nde ilk 4 sırayı alan ekipler, son 16 turuna yükselecek. Grup maçlarını 5 ve 6. sırada tamamlayan takımlar ise yollarına, FIBA'nın ikinci turnuvası Avrupa Kupası'nda devam edecek.

1. ön eleme turu maçlarının 20-22 Eylül, 2. ön eleme turu müsabakalarının 25-28 Eylül ve 3. ön eleme turu karşılaşmalarının 1-4 Ekim tarihlerinde yapılacağı organizasyonda, grup aşaması ise 9 Ekim'de başlayacak.

FIBA Şampiyonlar Ligi 2018-2019 sezonu grupları şöyle:

A Grubu: Banvit, Riesen (Almanya), Avellino (İtalya), Anwil (Polonya), Le Mans (Fransa), Ventspils (Letonya)

B Grubu: Umana Reyer (İtalya), PAOK (Yunanistan), Iberostar Tenerife (İspanya), Telekom Baskets Bonn (Almanya), Hapoel UNET Holon (İsrail), Opava (Çekya)

C Grubu: Eskişehir Basket, Brose Bamberg (Almanya), Nymburk (Çekya), AEK (Yunanistan), Montakit Fuenlabrada (İspanya), Hapoel Kudüs (İsrail), JDA Dijon (Fransa)



D Grubu: Beşiktaş Sompo Japan, Neptunas (Litvanya), SIG Strasbourg (Fransa), Oostende (Belçika), Promitheas (Yunanistan), Petrol Olimpija (Slovenya), Segafredo Virtus Bologna (İtalya)