Pınar Karşıyaka Walker'ı aldı
TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde transfer bombardımanını sürdüren Pınar Karşıyaka, Tayfun Erülkü ve İlkan Karaman'dan sonra listesindeki Demir İnşaat Büyükçekmece'den guard Erving Walker'la da sözleşme imzaladı.
Yeşil-kırmızılıların şartlarını kabul eden 28 yaşında, 1.72 boyundaki yıldız oyun kurucu, 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşmeye imza attı.
Fransa'da Elan Chalon, Dijon, Strasbourg, İtalya'da Veroli ve Polonya'da Stelmet Zielona Gora'da oynayan Walker, 2015-16 ve 2017-18 sezonlarında Büyükçekmece forması giydi. Walker, geçen sezon ligde 18.5 sayı, 2.9 ribaund, 5.1 asist, FIBA Europe Cup'ta 15.8 sayı, 1.6 ribaund, 3.7 asist ortalamaları tutturmayı başardı. Geçen sezon All-Star maçında 30 sayı atarak en skorer oyuncu olan Walker, Karşıyaka deplasmanında ise 34 sayı, 5 ribaund, 10 asistle oynayıp dikkatleri üzerine çekmişti.
- 7.7.2018 12:27
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Kartal’dan Volkan’a: "Bize gel"
Toplam 8
Yorum
SLoRd Bir Volkandır FB Aziz Yıldırımı futbolculara deger vermiyor diye eleştiren taraftarlar ve yeni yönetim ne yapıyor Azize diyordunuz ne oldu
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‘Kamil Glik için kuyruk var’
Toplam 1
Yorum
Mustantik Eger yazılanlar doğruysa bence bakış açısıda tercih edilen oyuncuda YANLIŞ. Tüm kulüplerimiz 20-25 arası gelecek vaad eden oyuncu almalı
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Galatasaray'da Tarık Çamdal ve Tolga Ciğerci kadro dışı
Toplam 6
Yorum
Mustantik-5 Yabancı sınırlaması olmak zorunda çünkü Bizim kültürümüzde yasaklamadan bir eşiği atlamamız mümkün değil, yasaklayacağızki uygulayalım.
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