Pınar Karşıyaka Walker'ı aldı
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    08 Temmuz 2018, Pazar
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    Walker'ı aldı

    Pınar Karşıyaka Walker'ı aldı

    TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde transfer bombardımanını sürdüren , Tayfun Erülkü ve 'dan sonra listesindeki Demir İnşaat Büyükçekmece'den guard Erving Walker'la da sözleşme imzaladı.

    Yeşil-kırmızılıların şartlarını kabul eden 28 yaşında, 1.72 boyundaki yıldız oyun kurucu, 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

    'da Elan Chalon, Dijon, Strasbourg, 'da Veroli ve Polonya'da Stelmet 'da oynayan Walker, 2015-16 ve 2017-18 sezonlarında Büyükçekmece forması giydi. Walker, geçen sezon ligde 18.5 sayı, 2.9 ribaund, 5.1 asist, FIBA Europe Cup'ta 15.8 sayı, 1.6 ribaund, 3.7 asist ortalamaları tutturmayı başardı. Geçen sezon All-Star maçında 30 sayı atarak en skorer oyuncu olan Walker, Karşıyaka deplasmanında ise 34 sayı, 5 ribaund, 10 asistle oynayıp dikkatleri üzerine çekmişti.

    1. 7.7.2018 12:27
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