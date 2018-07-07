Anadolu Efes'in eski yıldızı Tyler Honeycutt öldürüldü
Anadolu Efes'in eski yıldızı Tyler Honeycut'ın polisle girdiği çatışmada hayatını kaybettiği iddia edildi
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles şehrinde Sherman Oaks bölgesinde polisle çatışmaya giren eski NBA ve Anadolu Efes oyuncusu Tyler Honeycutt'ın hayatını kaybettiği idda edildi.
Los Angeles polis departmanından yapılan açıklamaya göre Honeycutt'ın saklandığı eve giren polisler evde bir erkeğin ölü bulunduğunu açıkladı. Bulunan şahsın Honeycutt olduğu belirtiliyor.
- 7.7.2018 15:50
- Güncelleme: 7.7.2018 16:35
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Kartal’dan Volkan’a: "Bize gel"
Toplam 8
Yorum
SLoRd Bir Volkandır FB Aziz Yıldırımı futbolculara deger vermiyor diye eleştiren taraftarlar ve yeni yönetim ne yapıyor Azize diyordunuz ne oldu
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‘Kamil Glik için kuyruk var’
Toplam 1
Yorum
Mustantik Eger yazılanlar doğruysa bence bakış açısıda tercih edilen oyuncuda YANLIŞ. Tüm kulüplerimiz 20-25 arası gelecek vaad eden oyuncu almalı
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Galatasaray'da Tarık Çamdal ve Tolga Ciğerci kadro dışı
Toplam 6
Yorum
Mustantik-5 Yabancı sınırlaması olmak zorunda çünkü Bizim kültürümüzde yasaklamadan bir eşiği atlamamız mümkün değil, yasaklayacağızki uygulayalım.
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