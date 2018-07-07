Anadolu Efes'in eski yıldızı Tyler Honeycutt öldürüldü
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    08 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'in eski yıldızı öldürüldü

    Anadolu Efes'in eski yıldızı Tyler Honeycutt öldürüldü

    'in eski yıldızı Tyler Honeycut'ın polisle girdiği çatışmada hayatını kaybettiği iddia edildi

    ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki şehrinde Sherman Oaks bölgesinde polisle çatışmaya giren eski NBA ve oyuncusu 'ın hayatını kaybettiği idda edildi.

    Los Angeles polis departmanından yapılan açıklamaya göre Honeycutt'ın saklandığı eve giren polisler evde bir erkeğin ölü bulunduğunu açıkladı. Bulunan şahsın Honeycutt olduğu belirtiliyor.

    1. 7.7.2018 15:50
    2. Güncelleme: 7.7.2018 16:35
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