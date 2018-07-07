Anadolu Efes'in eski yıldızı Tyler Honeycutt öldürüldü

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles şehrinde Sherman Oaks bölgesinde polisle çatışmaya giren eski NBA ve Anadolu Efes oyuncusu Tyler Honeycutt'ın hayatını kaybettiği idda edildi.

Los Angeles polis departmanından yapılan açıklamaya göre Honeycutt'ın saklandığı eve giren polisler evde bir erkeğin ölü bulunduğunu açıkladı. Bulunan şahsın Honeycutt olduğu belirtiliyor.