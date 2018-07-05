Ümitler Çizme’yi geçti: 83-70 – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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HEPSİ
    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Ümitler Çizme’yi geçti: 83-70

    Ümitler Çizme’yi geçti: 83-70
    Basketbolda ümitler kategorisinde düzenlenen 23. Turgut Atakol Turnuvası'nın ikinci gününde , 'yı 83-70 yendi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın ilk gününde Litvanya'yı 25 sayı farkla 88-63 mağlup eden milliler, karşısında da kazanarak ikide iki yaptı.
    1. 5.7.2018
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