Metin Türen Telekom’da – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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HEPSİ
    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Telekom’da

    Metin Türen Telekom’da

    Basketbol Süper Ligi takımı , milli basketbolcu ile sözleşme imzaladı. Kariyerinde daha önce , Yeşilgiresun Belediyespor ve son olarak formalarını giyen 24 yaşındaki Metin Türen, 2.06 metre boyunda ve uzun forvet pozisyonunda görev yapıyor.

    1. 5.7.2018
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