Metin Türen Telekom’da

Basketbol Süper Ligi takımı Türk Telekom, milli basketbolcu Metin Türen ile sözleşme imzaladı. Kariyerinde daha önce Darüşşafaka, Yeşilgiresun Belediyespor ve son olarak Pınar Karşıyaka formalarını giyen 24 yaşındaki Metin Türen, 2.06 metre boyunda ve uzun forvet pozisyonunda görev yapıyor.