EuroCup'ta grup kura çekimi gerçekleşti ve temsilcilerimiz Galatasaray Odeabank, TOFAŞ ve Türk Telekom'un rakipleri belirlendi
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    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    EuroCup'ta gruplar belli oldu!

    EuroCup'ta gruplar belli oldu!

    EuroCup'ta grup kura çekimi gerçekleşti ve temsilcilerimiz , TOFAŞ ve 'un rakipleri belirlendi

    Gruplar şu şekilde oluştu:

    A Grubu:
    Kızılyıldız MTS (), Galatasaray (), Germani Brescia Leonessa (), Ratiopharm Ulm (), MoraBanc Andorra (), Monaco ()

    B Grubu:
    Lokomotiv Kuban (), Cedevita (Hırvatistan), ALBA Berlin (Almanya), TOFAŞ (Türkiye), Limoges CSP (Fransa), Asseco Gdynia (Polonya).

    C Grubu:
    Valencia (İspanya), Zenit (Rusya), Dolomiti Energia Trento (İtalya), (Türkiye), Partizan NIS (Sırbistan), ASVEL (Fransa).

    D Grubu:
    (İspanya), UNICS Kazan (Rusya), FIAT Torino (İtalya), Rytas (Litvanya), (Almanya), Mornar Bar (Karadağ).

    1. 5.7.2018 15:50
    2. Güncelleme: 5.7.2018 16:54
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