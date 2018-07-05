EuroCup'ta gruplar belli oldu!
EuroCup'ta grup kura çekimi gerçekleşti ve temsilcilerimiz Galatasaray Odeabank, TOFAŞ ve Türk Telekom'un rakipleri belirlendi
Gruplar şu şekilde oluştu:
A Grubu:
Kızılyıldız MTS (Sırbistan), Galatasaray (Türkiye), Germani Brescia Leonessa (İtalya), Ratiopharm Ulm (Almanya), MoraBanc Andorra (İspanya), Monaco (Fransa)
B Grubu:
Lokomotiv Kuban (Rusya), Cedevita (Hırvatistan), ALBA Berlin (Almanya), TOFAŞ (Türkiye), Limoges CSP (Fransa), Asseco Gdynia (Polonya).
C Grubu:
Valencia (İspanya), Zenit (Rusya), Dolomiti Energia Trento (İtalya), Türk Telekom (Türkiye), Partizan NIS (Sırbistan), ASVEL (Fransa).
D Grubu:
Unicaja Malaga (İspanya), UNICS Kazan (Rusya), FIAT Torino (İtalya), Rytas (Litvanya), Fraport Skyliners (Almanya), Mornar Bar (Karadağ).
- 5.7.2018 15:50
- Güncelleme: 5.7.2018 16:54
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Tolga Ciğer'e kapılar kapandı
Toplam 3
Yorum
Yasama Gönderin ya da bir yıl tesislere almayıp antrenmana katılmadığı için cezasını kesilsin.
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Olimpik Atıcılık
Toplam 5
Yorum
orhan 152 466 ))) rekor
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Akhisarspor'da Rodallega ısrarı! Trabzon'dan haber bekliyor
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı 1,5 EURO MUSTAFA YUMLU ...okey
EuroCup'ta gruplar belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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