İlkan Karaman Pınar Karşıyaka’da – Fotomaç – 03 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

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    <a href="/index/ilkan-karaman?id=55e1604d-fd6c-4379-97cb-c1a4c95194f7" class="" rel="tag">İlkan Karaman</a> <a href="/index/pinar-karsiyaka?id=244318e5-e8b4-4f1d-8338-cbf84d434a00" class="" rel="tag">Pınar Karşıyaka</a>’da

    , daha önce de yeşil-kırmızılı kulübün formasını terleten 'la yeniden anlaştı.

    , daha önce de yeşil-kırmızılı kulübün formasını terleten 'la yeniden anlaştı.

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden , 'la yeniden anlaştı. 'da olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden İlkan, " taraftarının önünde olmaktan ve Karşıyaka formasını terleteceğim için sabırsızlanıyorum. İnşallah özlediğim Karşıyaka atmosferine bir an önce kavuşup, taraftarlarımızın desteği ile başarılı bir sezon geçiririz" dedi.

    2,08 boyunda ve 4 numaralı pozisyonda görev yapabilen İlkan Karaman, profesyonel basketbol kariyerine Tofaş ile başlayıp ardından Pınar Karşıyaka, , Besiktaş Sompo Japon, BŞB ve son olarak geçtiğimiz sezon Demir İnşaat Büyükçekmece formasını terletmişti.

    Geçtiğimiz sezon ligde 23 maçta 15,78 dakika süre alıp 6,91 sayı, 4,65 ribaund, 1,26 asist ortalamalarını ve 9,57 verimlilik puanını yakaladı.
    İlkan Karaman kariyeri boyunca ligde çıktığı 143 maçta oynadığı takımlara toplamda 1026 sayı, 108 asist, 652 ribaund katkısı sağladı.
    1. 3.7.2018 18:55
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