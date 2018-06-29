Pınar Karşıyaka gaza bastı – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    gaza bastı

    <a href="/index/pinar-karsiyaka?id=244318e5-e8b4-4f1d-8338-cbf84d434a00" class="" rel="tag">Pınar Karşıyaka</a> gaza bastı

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde antrenörlük görevine getirilen 'la resmi sözleşme imzalayan , iç transferde , dış transferde ise Muratbey 'tan guard Tayfun Erülkü'yle anlaşmaya vardı.

    Berk, geçen sezon Karşıyaka'nın lig maçlarında 7.7 sayı, 2.1 ribaund, 3 asistle oynarken Şampiyonlar Ligi'nde ise 8.3 sayı, 1.8 ribaund, 2.9 asist ortalamaları tutturdu. Kariyerinde daha önce Mersin BŞB, Tofaş ve Demir İnşaat Büyükçekmece formaları da giyen 24 yaşında, 1.88 boyundaki oyun kurucu Tayfun ise geçen sezonu 6.3 sayı, 1.8 ribaund, 1 asist ortalamasıyla bitirdi.

    İç transferde 2019 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda mücadele eden A 'ın kadrosunda da yer alan uzun forvet Metin Türen'le de sözleşme yenilemek için görüşmelere başlayan Karşıyaka, antrenör 'ın Büyükçekmece'den öğrencileri olan uzun forvetler Deniz Kılıçlı ve 'ı da listesinde bulunduruyor. Yeni sezonda ligde yalnız maç kadrosunda yer alabilecek 5 yabancı edip diğer yabancı haklarını kullanmayacak olan Karşıyaka, kadronun kalanını yerlilerden oluşturacak. Yeşil-kırmızılı ekip, Avrupa'da FIBA Europe Cup'ta mücadele edecek.

    1. 29.6.2018 12:07
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