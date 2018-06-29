Fenerbahçe Doğuş, San Antonio Spurs'ten Joffrey Lauvergne ile anlaştı
Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Doğuş, son olarak NBA'de San Antonio Spurs forması giyen Fransız uzun Joffrey Lauvergne ile anlaşma sağladı
Fransız oyuncu, Avrupa'da Elan Chalon, Valencia, Partizan, Khimki formaları giydi. 2014 yılında NBA'e giden Lauvergne, Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder, Chicago Bulls ve son olarak San Antonio Spurs kadrolarında şans bulmuştu.
- 29.6.2018 21:56
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
doğru adam üstüne kondu D.ö de divan kurulunda görüşücez dedi uçaklar inicek dedi ne oldu aldığı oyuncular kar mı zarar mı M.C ye gelmeden düşün klüp niye borçta
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
CELAL IS AHLAKI OLAN ADAMDAN HIC BIR ZAMAN ZARAR GELMEZ NAGO LINNES GIBI
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Ali Koç'tan taraftarlara mesaj!
Toplam 4
Yorum
karado hiç acelemiz yok.doğru transefere ihtiyaç var.
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