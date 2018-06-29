Fenerbahçe Doğuş, San Antonio Spurs'ten Joffrey Lauvergne ile anlaştı – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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    01 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    , 'ten ile anlaştı

    <a href="/index/fenerbahce-dogus?id=be72b8f0-f1f3-4f85-b68b-9d933864bac2" class="" rel="tag">Fenerbahçe Doğuş</a>, <a href="/index/san-antonio-spurs?id=78ac4835-5b87-4943-9d0b-0cfcefee24dc" class="" rel="tag">San Antonio Spurs</a>'ten <a href="/index/joffrey-lauvergne?id=8ebe8442-74cf-4f15-8d05-b7372d877c64" class="" rel="tag">Joffrey Lauvergne</a> ile anlaştı

    EuroLeague'deki temsilcilerimizden , son olarak NBA'de forması giyen Fransız uzun ile anlaşma sağladı

    beIN SPORTS'un haberine göre; , NBA'de forması giyen ile önümüzdeki sezon için sözleşme imzalayacak.

    Fransız oyuncu, Avrupa'da Elan Chalon, , Partizan, Khimki formaları giydi. 2014 yılında NBA'e giden Lauvergne, , , ve son olarak kadrolarında şans bulmuştu.
    1. 29.6.2018 21:56
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