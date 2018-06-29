Devler Ligi’ne 4 takım birden – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Devler Ligi’ne 4 takım birden

    Devler Ligi’ne 4 takım birden
    FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon mücadele edecek takımları açıkladı. 'den , Banvit, Büyükşehir ile Basket Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. 'in takip edeceği turnuvayı kazanan takım 1 milyon euro ödül kazanacak.
    1. 29.6.2018
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