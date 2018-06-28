Anadolu Efes Errick McCollum ile yolları ayırdı – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Errick McCollum ile yolları ayırdı

    <a href="/index/anadolu-efes?id=7a645871-ed28-4b7f-b95d-6f3c94193fae" class="" rel="tag">Anadolu Efes</a> Errick McCollum ile yolları ayırdı

    , Amerikalı basketbolcu Errick McCollum ile yollarını ayırdığını açıkladı.

    Yeni sezon çalışmalarını sürdüren , kadrosuna kattığı yeni isimleri açıklamaya devam ederken, elinde bulunan ve gelecek sezonda yola devam etmeyeceği oyuncularla da vedalaşıyor. Lacivert-beyazlılarda geçen sezon başında edilen Amerikalı basketbolcu Errick McCollum ile de yollar ayrıldı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Errick McCollum'a bugüne kadar takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

    Efes, McCollum ile geçtiğimiz sezon 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Yıldız basketbolcu, Efes formasıyla Euroleague'de 14.5 sayı, 2.4 ribaund, 2.3 asist ortalamaları ile mücadele etti.


    1. 28.6.2018 13:54
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